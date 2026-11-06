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České družstvo skeetařů má po 24 letech světové zlato, Nýdrle je ve finále

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  12:12

Tomáš Nýdrle | foto: Profimedia.cz

Skeetaři Tomáš Nýdrle, Daniel Korčák a Jakub Tomeček vyhráli na mistrovství světa v Dauhá soutěž družstev. Čeští reprezentanti ovládli tuto disciplínu počtvrté v historii a poprvé po 24 letech. Nýdrle se probojoval i do finále soutěže jednotlivců, které je na programu od 13 hodin.

Osmadvacetiletý český brokař uspěl v kvalifikaci v dodatečném rozstřelu osmi mužů a nakonec postoupil ze třetího místa. Ve finále bude Nýdrle usilovat o druhou individuální medaili z mistrovství světa po titulu z Lonata z roku 2019.

Stříbro z loňského šampionátu v Aténách neobhájí Korčák, kterému boj o účast v osmičlenném finále v rozstřelu nevyšel. Z osmi střelců, kteří v kvalifikaci trefili 122 holubů ze 125, vypadl hned jako první a obsadil konečné desáté místo. Nýdrle si vedl v rozstřelu nejlépe, když sestřelil 22 holubů.

Dvojnásobný mistr Evropy Tomeček skončil v kvalifikaci devatenáctý. Suverénně ji zvládl Egypťan Azmí Mahalba, jenž dokonalým nástřelem 125 bodů vyrovnal světový rekord.

V týmové soutěži získali čeští skeetaři medaili poprvé od roku 2022, kdy byli v Osijeku třetí Nýdrle, Tomeček a Radek Prokop.

Ženy skončily v Dauhá sedmé. Nejlepší z nich byla v kvalifikaci na 29. místě Hana Adámková.

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