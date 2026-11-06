Osmadvacetiletý český brokař uspěl v kvalifikaci v dodatečném rozstřelu osmi mužů a nakonec postoupil ze třetího místa. Ve finále bude Nýdrle usilovat o druhou individuální medaili z mistrovství světa po titulu z Lonata z roku 2019.
Stříbro z loňského šampionátu v Aténách neobhájí Korčák, kterému boj o účast v osmičlenném finále v rozstřelu nevyšel. Z osmi střelců, kteří v kvalifikaci trefili 122 holubů ze 125, vypadl hned jako první a obsadil konečné desáté místo. Nýdrle si vedl v rozstřelu nejlépe, když sestřelil 22 holubů.
Dvojnásobný mistr Evropy Tomeček skončil v kvalifikaci devatenáctý. Suverénně ji zvládl Egypťan Azmí Mahalba, jenž dokonalým nástřelem 125 bodů vyrovnal světový rekord.
V týmové soutěži získali čeští skeetaři medaili poprvé od roku 2022, kdy byli v Osijeku třetí Nýdrle, Tomeček a Radek Prokop.
Ženy skončily v Dauhá sedmé. Nejlepší z nich byla v kvalifikaci na 29. místě Hana Adámková.