Čeští atleti s Downovým syndromem vezou z Austrálie deset medailí i světový rekord

Sprinterka Michala Petříková z ČeFeS Down byla stříbrná v trojboji, bronz získala v běhu na 100 metrů a ve skoku dalekém. Veronice Nášelové z Atletiky Holešov vystoupila na stupně vítězů v Brisbane hned třikrát - získala zlato ve vrhu koulí, stříbrnou v disku a bronzovou v oštěpu.
Zlatou medaili pak české běžkyně vybojovaly i ve štafetě 4 x 100 metrů ve složení Petra Maláková, Kateřina Gerbelová, Michala Petříková a Kateřina Loosová. I díky štafetě si tak domů medaili vezou všichni členové výpravy.
Poté co v létě dominovali čeští „downi“ Otevřenému mistrovství Evropy 2025, na mistrovství světa byli ve své kategorii druzí - za vítězným týmem Itálie. Z Austrálie ovšem přivážejí i titul nejlepšího sportovce šampionátu, který pořadatelé udělili Davidu Vodstrčilovi z PSK Praha. Osmnáctiletý borec, který v Brisbane oslavil osmnácté narozeniny, získal u protinožců hned dvě zlaté – ve víceboji, kde o 7 bodů překonal stávající světový rekord - a ve skoku dalekém. Příjemně překvapil i pražský Štěpán Švarc, který na svém prvním zahraničním závodě skončil v trojboji třetí.
Sedmero sportovců vyslala do Austrálie České federace sportovců s Downovým syndromem ČeFeS Down z.s., kterou vedle soukromých sponzorů podporuje i Národní sportovní agentura. Před návratem do Česka plánuje tým výpravu k moři a návštěvu místní rezervace s koalami a klokany.