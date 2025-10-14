Čeští atleti s Downovým syndromem vezou z Austrálie deset medailí i světový rekord

Jan Čáp
  16:03
Od našeho zpravodaje v Austrálii - Na Mistrovství světa atletů s mentálním postižením v australském Brisbane vybojovali čeští sportovci s Downovým syndromem celkem deset medailí, z toho čtyři zlaté. Ve dnech 8.-14. října soutěžilo sedm sportovců na šampionátu Virtus World Athletic Championship, kterého se letos účastnily tři stovky závodníků ze 30 zemí.
Davidu Vodstrčilovi udělili na MS titul pro nejlepšího sportovce šampionátu.

Davidu Vodstrčilovi udělili na MS titul pro nejlepšího sportovce šampionátu. | foto: Sport Inclusion Australia

David Vodstrčil (vlevo) se Štěpánem Švarcem.
Vodstrčil s oceněním pro nejlepšího atleta šampionátu.
David Vodstrčil získal ve skoku dalekém zlato.
Zlatou medaili české běžkyně vybojovaly ve štafetě 4 x 100 metrů ve složení...
16 fotografií

Sprinterka Michala Petříková z ČeFeS Down byla stříbrná v trojboji, bronz získala v běhu na 100 metrů a ve skoku dalekém. Veronice Nášelové z Atletiky Holešov vystoupila na stupně vítězů v Brisbane hned třikrát - získala zlato ve vrhu koulí, stříbrnou v disku a bronzovou v oštěpu.

Zlatou medaili pak české běžkyně vybojovaly i ve štafetě 4 x 100 metrů ve složení Petra Maláková, Kateřina Gerbelová, Michala Petříková a Kateřina Loosová. I díky štafetě si tak domů medaili vezou všichni členové výpravy.

Veronika Nášelová vybojovala v Brisbane tři medaile

Poté co v létě dominovali čeští „downi“ Otevřenému mistrovství Evropy 2025, na mistrovství světa byli ve své kategorii druzí - za vítězným týmem Itálie. Z Austrálie ovšem přivážejí i titul nejlepšího sportovce šampionátu, který pořadatelé udělili Davidu Vodstrčilovi z PSK Praha. Osmnáctiletý borec, který v Brisbane oslavil osmnácté narozeniny, získal u protinožců hned dvě zlaté – ve víceboji, kde o 7 bodů překonal stávající světový rekord - a ve skoku dalekém. Příjemně překvapil i pražský Štěpán Švarc, který na svém prvním zahraničním závodě skončil v trojboji třetí.

Sedmero sportovců vyslala do Austrálie České federace sportovců s Downovým syndromem ČeFeS Down z.s., kterou vedle soukromých sponzorů podporuje i Národní sportovní agentura. Před návratem do Česka plánuje tým výpravu k moři a návštěvu místní rezervace s koalami a klokany.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ilves vs. CurychHokej - 6. kolo - 14. 10. 2025:Ilves vs. Curych //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 4.02
  • 5.06
  • 1.58
Estonsko vs. MoldavskoFotbal - Skupina I - 14. 10. 2025:Estonsko vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:00
  • 2.20
  • 3.10
  • 3.73
Poruba 2011 vs. SokolovHokej - 12. kolo - 14. 10. 2025:Poruba 2011 vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:00
  • 1.60
  • 4.71
  • 4.19
Bulharsko vs. ČeskoFotbal - Skupina B - 14. 10. 2025:Bulharsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:00
  • 6.74
  • 4.57
  • 1.47
Sparta vs. GrenobleHokej - 6. kolo - 14. 10. 2025:Sparta vs. Grenoble //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:30
  • 1.54
  • 5.01
  • 4.38
Nymburk vs. ChalonBasketbal - 2. kolo skupiny B - 14. 10. 2025:Nymburk vs. Chalon //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:30
  • 1.74
  • 15.90
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Čeští atleti s Downovým syndromem vezou z Austrálie deset medailí i světový rekord

Od našeho zpravodaje v Austrálii Na Mistrovství světa atletů s mentálním postižením v australském Brisbane vybojovali čeští sportovci s Downovým syndromem celkem deset medailí, z toho čtyři zlaté. Ve dnech 8.-14. října soutěžilo...

14. října 2025  16:03

16 let, 206 cm. Basketbalový dlouhán Buben odešel z Děčína do Španělska

Vyznamenání pro děčínský basketbal. Mládežnický reprezentant Matěj Buben, který už v 16 letech vyrostl na 206 centimetrů, přestupuje do věhlasné španělské akademie Joventutu Badalona.

14. října 2025  15:59

O Haškovi až ve středu. Vyhodnotíme si to, pak rozhodneme, řekl šéf asociace Trunda

Ivan Hašek trenérem národního mužstva fotbalistů zůstane nejméně do středy. Vedení asociace (FAČR) po úterním návratu z kvalifikačního utkání z Faerských ostrovů (1:2) si všechno nejprve vyhodnotí a...

14. října 2025

Mlha se rozplynula, fotbalisté se vrátili z Faerských ostrovů. Co bude dál s Haškem?

Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne...

14. října 2025  12:09,  aktualizováno  14:54

Schranz přišel, dal gól a zranil se. Slováci mohou v boji o MS zavařit Čechům

Na hřišti v Trnavě byl necelé dvě minuty a hned dal gól, který mužstvu zajistil klid. Jen co ho Ivan Schranz se spoluhráči ve slovenské fotbalové reprezentaci oslavil, řekl si o střídání. „Mrzí mě...

14. října 2025  14:50

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava...

14. října 2025  14:48

České stolní tenistky si po výhře nad Belgií zajistily postup do osmifinále ME

České stolní tenistky porazily ve svém druhém zápase na mistrovství Evropy 3:1 Belgii a postoupily v Zadaru do osmifinále. Zároveň si tým kolem loučící se Hany Matelové zajistil start na světovém...

14. října 2025  14:15

Zajistit rozpočet na start ve WRC je složité, říká Mareš před Středoevropskou rally

Osm českých posádek se postaví na start Středoevropské rally, která začíná už ve čtvrtek a v současné podobě se uskuteční naposledy. Největší tuzemskou nadějí je Filip Mareš, který před rokem zaujal...

14. října 2025  14:05

Kamarádky, které spojují zranění. Hrát proti Maky není příjemné, líčila Muchová

Když viděly rozlosování turnaje v čínském Ning-po, nebyly příliš nadšené. Tenistky Markéta Vondroušová a Karolína Muchová totiž v prvním kole nastoupily proti sobě. A i díky větší zápasové praxi se z...

14. října 2025  13:50

Jste sjetý? Littler brání mladou šipkařku, která ho senzačně vyřadila v semifinále MS

Když v neděli dokonal triumf na prestižní World Grand Prix a radoval se z už sedmého velkého titulu v kariéře, mnohé svým následným rozhodnutím překvapil. Místo oslav totiž vyrazil na mládežnický...

14. října 2025  13:40

Dramatické finále a vítězný návrat. Judista Krpálek ovládl turnaj Grand Prix v Limě

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek při prvním startu od červnového mistrovství světa vyhrál ve váze nad 100 kg turnaj Grand Prix v Limě. Další český reprezentant Adam Kopecký v...

14. října 2025  8:03,  aktualizováno  13:28

Muchová si poradila s Vondroušovou, v Ósace slaví postup Bouzková i Valentová

Karolína Muchová porazila v českém derby Markétu Vondroušovou 6:4, 6:3 a na tenisovém turnaji v čínském Ning-po postoupila do druhého kola. Duel zvládla za hodinu a 31 minut a v souboji o čtvrtfinále...

14. října 2025  11:07,  aktualizováno  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.