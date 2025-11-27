Cesta vede přes zahraničí. Své pokroky mají české házenkářky ukázat na MS

A zatímco mezi koši se víc dařilo dámám, v září pobláznila republiku parta kolem kapitána Adama Zajíčka, univerzála Patrika Indry či smečaře Lukáše Vašiny. Z Filipín volejbalisté přivezli cenné čtvrté místo.
Zvedne nyní svou popularitu další míčový sport?
„Úspěch by byl skvělý. Cítím, že se s těmito sporty můžeme v českém prostředí rovnat, co se týče popularity. Skvělou práci odvádí i svazové marketingové oddělení. Sportovně ale uvidíme, jak se vyvine hned první týden. Musíme brát v potaz, že se tým hodně obměnil. Nikdo rozhodně nebude vyhlašovat velké cíle, soustředit se budou na jednotlivé zápasy,“ míní bývalá reprezentační opora Iveta Korešová, která se s působením v národním týmu rozloučila v říjnu.
Na jaře dávala sbohem pivotka Alena Stellnerová. Vyhlášená střelkyně Markéta Jeřábková očekává potomka. Nahradit se tak musí nejen góly, kterých na posledním světovém šampionátu nastřílela třiašedesát, ale také její vůdčí povaha.
Korešová věří, že v tomto ohledu vynikne víc hráček: „Může to být brankářka Sabrina Novotná, vůdčí typ je stoprocentně kapitánka Veronika Kafka Malá, jako velkou srdcařku jsem vždycky brala i Kamilu Kordovskou. Zodpovědnost se mezi ně hezky rozprostře.“
|
Kafka Malá na mistrovství světa bude, zranění ji o nominaci nepřipravilo
Poslední dvě jmenované těží z bohatých zkušeností ze zahraničních angažmá, gólmanka Novotná je nyní nasává prvním rokem ve francouzských Metách, které se drží na předních pozicích v Lize mistryň i v domácí soutěži.
„Dostává hodně prostoru, navíc tam má skvělou brankářskou parťačku Johannu Bundsenovou,“ připomíná hráčka Sokola Písek švédskou hvězdu, proti níž Češky na úvod mistrovství nastoupí.
Důležitý posun v tomto ohledu zaznamenala také Valerie Smetková, z Mostu zamířila do maďarského Szombathely a podle Korešové se dostává do ještě lepší formy, než kterou se pyšnila před zraněním kolene. Premiérovou sezonu v německé bundeslize zase zažívá Marie Poláková v barvách Halle-Neustadt.
„Ta zkušenost je velmi důležitá, jsem moc ráda, když holky z naší ligy odcházejí do zahraničí, kde se dostávají do úplně jiné situace. O místo musí hodně bojovat, zároveň jsou daleko od domova a rodiny,“ říká Korešová, v minulé dekádě nejlepší hráčka i střelkyně bundesligy.
Nabyté zkušenosti by měly Češky v národním týmu ukázat především po složité severské prověrce. Dál totiž na MS vyzvou nepříjemné Brazilky, bitvou o postup do další fáze má být střetnutí s nevyzpytatelnými Kubánkami. „Snažila jsem se o nich najít víc informací, ale nedělá se to lehce. Přesto doufám, že se nestane žádné překvapení a holky budou mít ve třetím zápase dostatek sil, aby si došly pro postup do hlavní fáze,“ komentuje.
Být mezi třemi nejlepšími celky v základní skupině je i cíl česko-slovenského trenérského dua Daniel Čurda, Tomáš Hlavatý, které čeká na mistrovství zásadní úkol. Korešová zmiňuje: „Naše základní sestava je silná, konkurenceschopná, vynikají v ní holky, které působí v zahraničí. Uvidíme, jak se trenérům bude dařit rotovat, aby opory měly dost sil.“
Cení si ovšem, že reprezentační obrodu dostali na starost koučové, kteří mohou se svěřenkyněmi komunikovat bez jazykové bariéry.
|
Házená musí stranou. Jeřábková je znovu v očekávání a přerušila kariéru
„Mít na lavičce někoho ze zahraničí bývá v této situaci pro hráčky těžší. Komunikace v angličtině pod velkým tlakem není ideální, na pochopení mají během time outu minutu. Osobně si myslím, že výměna dávala smysl,“ popisuje výhody nástupců norského kouče Benta Dahla.
Ten ovšem na předloňském MS postavil před kolegy výzvu v podobě osmého místa, která se zdá po nevydařené přípravě na šampionát dost vzdálená. Korešová si aspoň přeje: „Ať tým svou hrou hlavně baví fanoušky.“