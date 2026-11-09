Českým puškařkám na MS individuální závod nevyšel, neprošly ani do finále

Veronika Blažíčková obsadila 35. místo a zbývající členka bronzového týmu z neděle Kateřina Štefánková skončila o deset pozic níže. Zlato získala Srbka Aleksandra Stojadinovičová.
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Další světová medaile z Dauhá. Puškařky mají týmový bronz
Česká výprava má zatím na šampionátu v katarské metropoli čtyři medaile. Zlato vybojovali skeetaři Tomáš Nýdrle, Daniel Korčák a Jakub Tomeček, stříbro v neolympijské střelbě z malorážky vleže Jiří Přívratský, Filip Nepejchal a Petr Nymburský a bronz před puškařkami také Jindřich Dubový ve střelbě ze vzduchové pistole.