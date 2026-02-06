Zemřel šipkař Hlaváček. Bývalému vicemistrovi republiky bylo pouhých 48 let

„Jsou momenty, během kterých se ani nechce věřit, že se stalo něco takového. Do šipkového nebe odešel velmi předčasně finalista dvojic na lednovém Českém poháru Jan Hlaváček. Prosím, věnujte Honzovi chvilku vzpomínek a Honzo, ať to lítá i v šipkovém nebi,“ napsala Česká šipkařská organizace na svých sociálních sítích.
Hlaváček byl jednou z hlavních osobností českých šipek, na scéně se pohyboval už několik let. Navíc ještě nedávno aktivně hrával.
V lednu usiloval o návrat na profesionální scénu, když se účastnil každoroční Q-School. Kartu PDC ale nezískal, v evropské části skončil už v první fázi na 101. místě, postupovalo z ní 55 hráčů.
V roce 2019 zvládl projít kvalifikací na Czech Darts Open, zahrál si tak na prvním ročníku elitního turnaje v rámci European Tour v Praze. Prohrál ale v prvním kole s Nizozemcem Ronem Meulenkampem.
Úspěch slavil i v české Premier League, kde došel v roce 2021 až do finále, v němž padl s Vítězslavem Sedlákem těsně 8:10.