Lvi Praha obhájili Český pohár, mezi ženami poprvé vládnou Šelmy Brno

Autor:
Českým pohárem volejbalistů se mohou stejně jako loni pyšnit Lvi Praha. Druhou trofej v klubové historii převzali v českobudějovické hale po výhře 3:1 nad Karlovarskem, které ve finále neuspělo ani na sedmý pokus. Mezi ženami se radovaly poprvé v historii Šelmy Brno. Jasně vedoucí tým extraligy porazil v dramatickém finále Prostějov 3:2.
Jakub Janouch slaví s pohárem vítězství Lvů Praha. | foto: ČTK

V repríze loňského pohárového vrcholu zvítězili Lvi stejným výsledkem. Pražané získali na svou stranu dramatické koncovky prvního i druhého setu. Úvodní poměrem 26:24 poté, co se původně ze setbolu radovali Západočeši, ale po kontrole u videa jej měli Pražané. Proměnili až druhý poté, co zablokovali útok soupeře.

Nejtěsnějším rozdílem skončila i druhá sada (25:23), kterou přitom znovu lépe rozehrál lídr extraligové tabulky Karlovarsko. „Nezvládli jsme začátky setů, ale zvládli jsme koncovky v hlavách. Společně jsme si pro to šli,“ řekl Milan Moník, libero Lvů, pro Sporty TV.

Hráči Karlovarska se nechtěli smířit s osudem a toužili sedmou šanci na zisk pohárové trofeje konečně proměnit. Třetí sadu vyhráli propastným rozdílem deseti bodů, ale další nápor Lvů zejména na servisu už neustáli a stejně jako před rokem jim zůstaly jen stříbrné medaile.

Nejužitečnějším hráčem byl vyhlášen argentinský blokař Pablo Crer. Karlovarsko může Lvům porážku oplatit v extraligových bojích o titul, před play off do konce základní části zbývají tři kola.

Poprvé se radují Šelmy

Šelmy Brno nezačaly dobře, prohrály první i třetí set, ale postupně se dostaly do obvyklé pohody a rozhodující tiebreak získaly 15:11. Prostějovské hráčky marně útočily na jedenáctou trofej v soutěži.

Svěřenkyně Ondřeje Marka nezačaly dobře se dočkaly prvního poháru osm let po svém vzniku, kádr tvoří zkušené hráčky a z části matky. „Prostějovské smečařky zahrály nejlepší zápas, co jsme od nich viděly. Rozhodovaly maličkosti,“ řekla televizi Sporty TV blokařka Ivona Marková, jež získala cenu pro nejužitečnější hráčku.

Šelmy Brno se radují ze zisku Českého poháru.

Lépe začal finálové drama trochu překvapivě Prostějov. Nezastavila ho ani nucená výměna libera, protože zraněnou Terezu Slavíkovou už po deseti rozehrách nahradila osmnáctiletá jmenovkyně Janečková. Šelmy se nemohly dostat do své hry, neproměňovaly tolik útoků, na kolik jsou zvyklé, a měly problémy po celý zápas ubránit smečařku Sarah Cruzovou. První koncovku dopodávala střídající Lucie Zapletalová na 25:19.

Ve druhé sadě ve střední pasáži začaly Brňanky dominovat a po jasném průběhu s výsledkem 25:16 vyrovnaly. „Bohužel jsme ve druhém setu měly problém s přihrávkou, Šelmy toho využily,“ řekl kouč Petr Zapletal.

Souboj úřadujících mistryň z Hané a předloňských z Brna pak měl nejvyrovnanější průběh ve třetím dějství, Prostějov proměnil druhý setbol na 26:24. Cruzová už v té době vévodila utkání s 23 body. Čtvrté pokračování finále rozhodla od stavu 20:20 Vendula Straková na servisu.

Rozhodující tiebreak zvládly lépe zkušené Šelmy. Brzy si vypracovaly čtyřbodový náskok (6:2) a byť Prostějov odvrátil tři mečboly, obrat už nedokonal. V dresu Šelem se dařilo v závěru zejména dvojici Pavla Šmídová –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Anna Širůčková. „Nejhůř nám bylo, když jsme dotahovaly čtvrtý set. Bylo to ještě 20:20...,“ poukázala Marková.

Finále Českého poháru ve volejbale

České Budějovice

Ženy:
Šelmy Brno - Prostějov 3:2 (-19, 16, -24, 21, 11)
Nejvíce bodů: Širůčková 18, Silvaová 15, Straková 14 - Cruzová 27, Madanová 26, Dvořáková 14

Muži:
Lvi Praha - Karlovarsko 3:1 (24, 23, -15, 17)
Nejvíce bodů: Conde 18, Balagué 14, Crer 11 - Pastrňák 23, Jansons 13, Klimeš a Špulák po 11

Lvi Praha obhájili Český pohár, mezi ženami poprvé vládnou Šelmy Brno

