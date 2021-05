Kanoistka Gabriela Satková si v peřejích v Troji vyjela reprezentaci

Satková si zajistila účast v národním týmu díky dnešnímu druhému místu za olympioničkou Terezou Fišerovou. O zbývající místo bude bojovat starší ze sester Satkových Martina s Evou Říhovou.

„Úspěchy si vzájemně moc přejeme, rodina jde vždy před jakýkoliv výsledek a kariéru. To, že je i dnes sestra na stupních, přispívá k celkovému štěstí a prožitku z úspěchu. Vyjet si reprezentaci společně je náš dlouhodobý cíl - teď už jsme tomu opravdu blízko a věřím, že nám to vyjde,“ uvedla na svazovém webu Gabriela Satková.

Souboj mezi kajakáři o jediné místo za mistrem světa Jiřím Prskavcem a mistrem Evropy Vítem Přindišem je naprosto vyrovnaný, po třech závodech mají shodný počet bodů Vavřinec Hradilek a Ondřej Tunka. „Zítra to bude mezi mnou a Ondrou, a tak je to správně - když je to souboj až do posledního dne,“ uvedl Hradilek a Tunka dodal: „Není moc o čem přemýšlet. Jdu do toho naplno a vím, že musím vyhrát.“

V kategorii kajakářek a kanoistů mají jistou reprezentaci zatím pouze olympionici Kateřina Minařík Kudějová a Lukáš Rohan. Mezi hlavními adepty na zbylá místa jsou Václav Chaloupka, Jan Větrovský, Vojtěch Heger, Tomáš Rak a Michal Jáně, mezi kajakářkami Antonie Galušková a Lucie Nesnídalová.