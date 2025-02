Střešovický double. Pohárový triumf oslavují muži i ženy Tatranu

Celkově se osmnáctinásobný český šampion dočkal osmého pohárového triumfu v mužské kategorii. Bohemians nenavázali na historický klubový úspěch z roku 2023, kdy domácí pohár získali po finálovém vítězství v Brně nad Spartou.

Hned v úvodu za Tatran zahrozil Marek Beneš a v 5. minutě nevyužil další možnost obhájce triumfu Tomáš Hanák. Na druhé straně kryl Tomáš Jurco příležitost Jaroslava Petráka. V 8. minutě byly blízko úvodní branky Střešovice, protože Milan Meliš trefil horní tyč branky Miroslava Kovaříka.

Jakub Buršík (vlevo) z Bohemians a Šimon Vavroušek z Tatranu Střešovice.

Z vedení se radovali v čase 11:47 Bohemians. Jaroslav Petrák se z levého rohu uvolnil přes Adama Tlapáka do střelecké pozice a překonal Jurca. V 19. minutě, krátce po další šanci Tomáše Hanáka, po dlouhém výhozu Kovaříka Matúš Gajdoš přihrál Jakubu Buršíkovi, který vyběhl na střed a přesnou střelou z otočky zvýšil na 2:0.

Tatran snížil ve 25. minutě při vyloučení Jaroslava Petráka, při kterém se po přihrávce Marka Beneše trefil Matěj Havlas. V dalším oslabení při trestu Karla Petráka se Bohemians ubránili. V 45. minutě opět Beneš u pravého mantinelu ze standardní situace přistrčil balonek Havlasovi a ten vyrovnal.

Za 188 sekund vrátil Bohemians vedení po pasu Lukáše Rady Tomáš Kvasnica, který prostřelil Jurca. V čase 51:04 si vynutil nastavení Tomáš Hanák, který se prosadil z dorážky. Desetiminutové nastavení nerozhodlo a v rozstřelu uspěli všichni čtyři střelci Tatranu Matěj Čelakovský, Petr Majer, Martin Kisugite i Beneš. Za Bohemians překonal Jurca jen Gajdoš.

„Bylo to strašně těžké. Před Bohemkou smekám, byl to famózní běžecký výkon. Já už jsem vůbec nemohl na konci. Prodloužení už bylo takové, že nemohl moc nikdo. Ale Bohemka super. Myslím si, že jsme hráli docela dobře, akorát na začátku jsme neproměnili šance, prohrávali jsme 0:2 a trošku jsme znervózněli. Fakt to bylo pro nás těžké a o to líp to pro nás chutná. Jsme teď na vlně. Když jde o nějakou trofej, tak to tam dotlačíme, i když to třeba tak nejde,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi Beneš, který si připsal asistence na všechny tři branky Tatranu a posledním nájezdem dovršil triumf.

Hráčky Střešovic získaly domácí pohár podruhé

Florbalistky Střešovic navázaly na triumf ze sezony 2005/06, kdy v Hluku zdolaly Liberec 4:2. Olomouc při své první účasti ve finále na premiérovou trofej v klubové historii nedosáhla.

Už jisté vítězky základní části extraligy se ujaly vedení už po 79 sekundách, kdy po přihrávce Barbory Huskové překonala zblízka bekhendem brankářku Hanu Kuchařovou Sofie Gocová. V 10. minutě Tatran zvýšil a po bekhendové přihrávce Karolíny Stůjové skórovala Kateřina Seemannová. Do konce první třetiny ještě náskok Pražanek navýšily Michaela Mechlová a Linda Fuchsová.

Další branku už favoritky nepřidaly. Olomouc se prosadila až v samotném závěru, kdy v posledních dvou minutách korigovaly skóre Natálie Hurníková a Valentýna Zerzánová.

Florbalistky Tatranu Střešovice oslavují výhru.

„Je hodně těžké takové emoce popsat. Je to pár minut po tom, co se nám to povedlo, takže si to člověk asi pořádně uvědomí třeba až další den. Ale jsem nesmírně šťastná. Myslím si, že si to za tu práci opravdu zasloužíme. A jsem vděčná, že se to povedlo,“ řekla webu České florbalu útočnice Linda Fuchsová, dcera hlavního trenéra Vladimíra Fuchse.

Olomouc svůj historický počin až k triumfu neposunula. „Máme na sobě stříbrnou medaili, což asi není optimální. Chtěly jsme tady vybojovat tu zlatou a ukázat všem, že na to máme. Moc se nám nepovedla první třetina, víme to. Ale myslím si, že potom další dvě třetiny byly o mnoho lepší. Výsledek 2:4 za mě není úplně hrozný. Sice by se nám odcházelo lépe se zlatou medailí, ale i tak jsme spokojené, že na krku něco máme. Já jsem na náš tým pyšná a jsem za něj ráda,“ prohlásila útočnice Zerzánová.

ESA logistika Tatran Střešovice : FbŠ Bohemians 4:3N (0:2, 1:0, 2:1 - 0:0) pen. 4:1 Góly:

24:34. Havlas (Beneš)

44:21. Havlas (Beneš)

51:04. T. Hanák (Beneš)

70:00. Beneš Góly:

11:47. J. Petrák (Kawulok)

18:24. Buršík (Gajdoš)

47:29. Kvasnica (Rada) Sestavy:

Jurco (Kliment) – Kisugite, Kún, Meliš, Sládeček, Tlapák – Beneš (C), Boček, Čelakovský, R. Hanák, T. Hanák, Havlas, Kalina, Kolísko, Kreysa, Majer, Sádlo, Šebek, Vavroušek. Sestavy:

Kovařík (Novák) – Kawulok (C), Malič, Pařízek, Řehoř, Bílek, Krebner – K. Petrák, Rada, Kvasnica, Buršík, Gajdoš, J. Petrák, Mirt, Trnka, Batkovič, Grézl, Grega, Häfner. Rozhodčí: Radim Sýkora a Miroslav Tkáč Počet diváků: 1089