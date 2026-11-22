„Je to neuvěřitelný úspěch, celý tým má obrovskou radost a byla to neuvěřitelná dřina. Těch chyb dneska celkově bylo moc a to, že kluci vybojovali druhé místo a měli jsme celkem jen dvě chyby, je neuvěřitelné,“ řekla manažerka Kellnerová v tiskové zprávě.
Prague Lions postoupili ve Veroně do dvoukolového finále Super Cupu mezi nejlepších šest týmů po třetím místě v pátečním semifinále. Na rozdíl od Bruynseelse se Thibeau Spits i Pieter Devos se svými koňmi chyb nedopustili. Z předchozích čtyř účastí ve finále Super Cupu měli Lions dvě čtvrtá místa, jedno páté a jedno šesté.
„Bylo dobré, že mnoho týmů mělo z prvního kola dost chyb, i když tlak byl i tak obrovský. Do druhého kola jsme šli s tím, že snad budeme mít nějakou možnost i v případě, že uděláme chybičku. Ve finále byly bohužel dvě, ale všichni koně skákali neuvěřitelně a nemůžeme být zklamaní,“ dodala Kellnerová.
Pokud by Prague Lions udělali o chybu méně, součet časů by měli lepší než vítězní Warriors.
Příští sezona seriálu Global Champions vyvrcholí už posedmé v Praze od 18. do 21. listopadu.