„Nejsme jediní, v české extralize je hodně hráčů, kteří prošli Ostravou,“ upozornil českobudějovický smečař Jakub Ihnát, jenž v Ostravě hrával stejně jako jeho nynější spoluhráči Oliver Sedláček a Marek Perry. „Volejbal má v Ostravě historii, takže doufám, že se jim podaří najít solidního sponzora, peníze, aby přece jen byli v extralize víc konkurenceschopní.“
Ihnát uznal, že trochu zaváhali v prvním setu. „Jinak jsme měli utkání pod kontrolou,“ řekl Ihnát, který byl s ostravským univerzálem Bartoszem Musiolikem s 13 body nejúdernějším hráčem utkání. „Když bylo potřeba, tak jsme zapnuli. Měli jsme ale před zápasem respekt z toho, že Ostravští před tím se Lvy Praha prohrávali 0:2 a nakonec prohráli až v tiebreaku. V pauze po druhém setu jsme si tak řekli, že musíme být ostražití.“
Trenér Zdeněk Šmejkal podotkl, že se prali s přihrávkou. „Ale potence našich útočníků byla vyšší, čímž jsme ten horší příjem vykompenzovali,“ konstatoval.
„Hrajeme jako na horské dráze. Potřebujeme udržet rovinu, kdy dokážeme hrát dobře, kvalitně a s každým soupeřem,“ řekl ostravský kapitán a blokař Filip Srovnal.
„Náš volejbal je trhaný,“ potvrdil ostravský trenér Mateusz Biernat nevyrovnanost výkonů svých svěřenců. „Máme sice svůj systém, který chceme hrát, ale proti Jihostroji jsme bohužel hodně chybovali v útoku. Přesto i tak dva sety vypadaly solidně, ale je to málo.“
Ostravští mají za sebou tři duely se silnými soupeři, z nichž urvali bod za prohru se Lvy Praha 2:3. S Libercem i Českými Budějovicemi nezískali ani set.
„Snažím se pořád klukům opakovat, že proti takovým silným týmům nemusejí mít až tak veliký respekt. Ten pozitivní, sportovní být musí, ale na hřišti jsme stejní lidé,“ podotkl Biernat. „Občas jsem překvapený, jak nějaký snadný balon se pro nás stává tím nejtěžším. To nám zkracuje křídla. Vybojujeme míč, ale pak není ideální další fáze naší hry, není ho třeba komu nahrát. Na tréninku nám to přitom funguje.“
Filip Srovnal uznává, že přehnaný respekt k silným soupeřům je zbytečný. „Nemáme co ztratit a musíme tlačit, co to dá, riskovat, vymýšlet něco nového. Je dobře, že trenér po nás chce, abychom se ho přehnaného respektu zbavili,“ uvedl Srovnal.
Je vůbec za dosavadních devět kol vidět zlepšení ostravského týmu?
„Kluci mají mou velkou důvěru,“ odpověděl Biernat. „Někteří lidé nám gratulují k jednomu bodu, který jsme získali s Prahou, ale my jsme ten zápas mohli vyhrát... My potřebujeme body a za styl nám je nikdo nedá. Hlavně se potřebujeme zlepšit mentálně.“
Kouč upozornil, že ostravským volejbalistům najednou něco sváže nohy a ruce. „A to je moje práce, naše práce, abychom se toho zbavili, aby si kluci věřili.“
Šéfům klubu se podařilo získat nového sponzora, takže se hovoří o tom, že by ze zahraničí mohli přijít smečař a blokař. Opravdu?
„Tak to je dotaz na vedení,“ odpověděl Mateusz Biernat.
Ostravský manažer Tomáš Zedník zatím posily nepotvrdil.