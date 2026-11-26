O zařazení ruských reprezentačních týmů do volejbalové Ligy národů vedení světového volejbalu rozhodlo v srpnu. Obě soutěže se kvůli tomu pro rok 2027 rozšíří z osmnácti na devatenáct týmů.
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Návrat Ruska do volejbalové Ligy národů. Soutěž se kvůli nim od příští sezony rozšíří
České reprezentantky budou před zastávkou v Turecku hrát turnaje v Brazílii a Číně. V každém kole absolvují čtyři utkání.
Ruské reprezentantky budou startovat také na mistrovství světa v USA a Kanadě, kde bude v září příštího roku hrát i český tým. Účasti na mužském světovém šampionátu v Polsku se Rusové vzdali.