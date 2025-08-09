Čeští volejbalisté postoupili na ME v příštím roce, v Norsku vyhráli 3:1

Čeští volejbalisté postoupili na mistrovství Evropy v příštím roce. V Norsku v sobotu vyhráli 3:1 na sety a s devíti body si zajistili triumf v kvalifikační skupině C bez ohledu na zbývající dva zápasy. Ve tříčlenné skupině se ještě utkají ve středu v Táboře s Černou Horou a na závěr pak Černá Hora přivítá Norsko.

Jan Galabov a Josef Polák (25) se radují z uhraného bodu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Svěřenci Jiřího Nováka v kvalifikaci navázali na loňské úspěchy, kdy si díky výhrám nad Norskem a v Černé Hoře vybudovali výhodnou pozici pro letošní odvety.

V utkání s Norskem prohráli první set v koncovce 23:25, když se jim proti prakticky bezchybnému domácímu týmu nedařila zejména obrana. „Chyběla nám tvorba takových těch těžkých bodů. Spoléhali jsme pouze na servis a na útok, mezihra moc nefungovala,“ uvedl trenér Jiří Novák v tiskové zprávě.

Pak čeští volejbalisté tuto činnost zlepšili a nad zápasem převzali kontrolu. Druhý set zlomili sérií úspěšných obran zejména na síti, kdy utekli z 11:11 na 17:12. Náskok už udrželi a dotáhli sadu k vítězství 25:19. Setbol proměnil útokem blokař Antonín Klimeš.

Ve třetím setu si reprezentanti vypracovali čtyřbodový náskok účinným servisem. V koncovce sice třemi chybami za sebou nechali Nory snížit na rozdíl jediného bodu, ale po dalším Klimešově útoku vyhráli 25:22. Žádné komplikace nepřipustili ani ve čtvrtém setu, v němž od začátku vedli a vyhráli ho 25:20.

„Myslím si, že volejbal to nebyl úplně nejhezčí. Po prvním setu jsme se trošičku ponaučili, zpřesnili jsme nějaké věci a hlavně nám začala fungovat obrana na síti,“ uvedl smečař Martin Licek, který k výhře přispěl dvanácti body.

Nejproduktivnějším českým hráčem byl se 17 body jeho smečařský kolega Jan Galabov, který vyřešil zdravotní problémy a posílil český tým po Evropské lize. Jen o jeden bod méně měl univerzál Marek Šotola, další staronový člen základní sestavy.

Evropskou kvalifikaci uzavřou čeští volejbalisté doma proti Černé Hoře. I když už mají postup jistý, nechtějí utkání podcenit. „Odmítám někomu dávat dárky, takže uděláme všechno pro to, abychom se na ten zápas připravili co nejlíp. Nemusíme mít takové nervy, můžeme hrát s lehkým srdcem, ale jdeme na vítězství,“ prohlásil trenér Novák.

Evropský šampionát se příští rok uskuteční od 9. do 27. září v Itálii, Finsku, Bulharsku a Rumunsku. V této reprezentační sezoně ještě české volejbalisty čeká zářijové mistrovství světa na Filipínách.

Čeští volejbalisté postoupili na ME v příštím roce, v Norsku vyhráli 3:1

