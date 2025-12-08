Do čtvrtfinále z prvního místa. Florbalistky si poradily se Švýcarskem, fandil jim i Jágr

České florbalistky porazily v závěrečném utkání základní skupiny A na domácím mistrovství světa 7:4 Švýcarsko a zajistily si postup z prvního místa. Před zraky hokejové legendy Jaromíra Jágra přispěla k výhře hattrickem a asistencí obránkyně Šárka Staňková. Tři body si připsaly kapitánka Michaela Kubečková (2+1) a Anna Brucháčková (1+2). Soupeř pro tým kouče Lukáše Procházky pro čtvrteční čtvrtfinále vzejde z úterního předkola play off.
Kapitánka českého týmu Michaela Kubečková překonává švýcarskou brankářku Laru Heini. | foto: ČTK

Karolína Klubalová ohrožuje švýcarskou bránu.
Michaela Mechlová brání míček před Švýcarkou Norinou Reusserovou.
Šárka Staňková se raduje z gólu proti Švýcarsku.
Karolína Klubalová přihrává před branku v utkání se Švýcarskem.
Jágr vhodil úvodní čestné buly mezi Vanessu Rebeccu Keprtovou a Lailu Edizovou, s oběma se vyfotil a potom se usadil v hledišti vedle své partnerky Dominiky Branišové.

V Brně se dlouho hrálo bez velkých šancí, až v 9. minutě zahrozila Karolína Klubalová, která se natlačila před brankářku Laru Heiniovou, ale neprostřelila ji.

Po polovině úvodní části se Češky neprosadily při vyloučení Serainy Fitziové. V 15. minutě sice poslala balonek do branky Vendula Beránková, ale bylo to vysokou holí.

V čase 18:13 už se domácí tým radoval. Po střele Klubalové se prosadila z dorážky kapitánka Kubečková. Za minutu a půl bylo vyrovnáno. Klubalová chybnou zpětnou přihrávkou o mantinel nabídla balonek do šance Edizové, která vyrovnala.

Sedm sekund před koncem první třetiny se Češky vrátily do vedení, poté co střelu Martiny Řepkové tečovala v souboji s Doris Bergerovou ve velkém brankovišti Pavlína Bačová.

Česká florbalistka Martina Řepková v akci proti Švýcarsku.

Po 107 sekundách druhé části propadla střela Anji Wyssové od levého mantinelu Nikole Příleské pod pravou rukou a za další 38 vteřin po pasu Anniny Faisstové otočila stav Norina Reusserová. Při trestu Nely Jirákové Češky odolaly a ve 28. minutě po akci Brucháčkové vyrovnala opět z dorážky Kubečková.

V čase 35:08 se dostala do dobré střelecké pozice Reusserová a také skórovala podruhé. Za dvě a půl minuty odpověděla Staňková, jež bekhendem poslala za Heiniovou míček odražený po střele Brucháčkové od zadní mantinelu.

Po 81 sekundách závěrečné části při vyloučení Bergerové proměnila opět Staňková přihrávku Denisy Ratajové. Za 65 vteřin Staňková přihrála do brankoviště Brucháčkové a bylo to už 6:4.

Ve 49. minutě našla Kubečková před brankou volnou Staňkovou, ta dovršila hattrick a navázala na své čtyřbrankové představení z úvodního duelu proti Dánsku (11:0). S osmi trefami vyrovnala český rekord na jednom MS, o který se dosud dělily Ratajová (z roku 2019) a Brucháčková (2023).

Mistrovství světa florbalistek

Brno:

Skupina A:
Česko - Švýcarsko 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)
Branky a nahrávky: 19. Kubečková (Klubalová), 20. Bačová (Řepková), 28. Kubečková (A. Brucháčková), 38. Staňková (A. Brucháčková), 42. Staňková (Ratajová), 43. A. Brucháčková (Staňková), 49. Staňková (Kubečková) - 20. Edizová, 22. Wyssová (Gerigová), 23. Reusserová (Faisstová), 36. Reusserová (Faisstová). Rozhodčí: Snellman, Vänskäová (oba Fin.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 2850.
Sestava Česka: Příleská - Stůjová, Ratajová, Jiráková, Staňková, Mechlová, Beránková - Bačová, Keprtová, Řepková - A. Brucháčková, Kubečková, Klubalová - Husková, Štekerová, Fuchsová - Trojánková. Trenér: Lukáš Procházka.

Lotyšsko - Dánsko 4:6 (1:1, 2:3, 1:2)
Branky: 13. a 60. Garbareová, 21. J. Roziteová, 31. Martinjekabaová - 29. a 51. E. Thomsenová, 18. Morchová, 27. Frederiksenová, 35. Voldbyová, 59. Habersatterová.

Tabulka

Tým Z V R P S B
1. Česko 3 3 0 0 24:6 6
2. Švýcarsko 3 2 0 1 23:13 4
3. Dánsko 3 1 0 2 8:26 2
4. Lotyšsko 3 0 0 3 10:20 0

Do čtvrtfinále z prvního místa. Florbalistky si poradily se Švýcarskem, fandil jim i Jágr

