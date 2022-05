Vyšší kategorie šampionátu nad síly ragbistů. Češi v boji o postup neuspěli

„Kluci bojovali. Myslím, že v tomto směru se jim nedá nic vytknout. Z přípravy i ze zápasu bylo vidět, že jim na výsledku hodně záleží. Bohužel jsme udělali příliš mnoho chyb a i proto se nikdy úplně nedostali do zápasu,“ řekl reprezentační trenér Miroslav Němeček na webu ragbyové unie. „Je to pro nás všechny velké zklamání,“ dodal.

Jeho svěřenci šli do vedení 6:0 po dvou trestných kopech. Pak ale český tým přišel o Martina Cimpricha, který byl po tvrdém střetu s protihráčem dlouho ošetřován a poté odvezen do nemocnice. „Moment s Martinem nám rozhodil tempo a asi poznamenal víc, než jsme si připouštěli,“ řekl Matyáš Hopp. Cimprich by měl být v pořádku.

Po přestávce domácí hráči zápas otočili. „Švédové měli více štěstí v klíčových situacích a dělali méně osobních chyb. My jsme naopak špatně kontrolovali a vytvářeli trestňáky pro soupeře,“ prohlásil Hopp.

Evropské reprezentační soutěže čeká reorganizace a český tým by měl zůstat v Severní konferenci 1 další dva roky, během kterých se bude utkávat s výkonnostně slabšími soupeři.