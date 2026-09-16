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Volejbalisté prohráli se Slovinskem, na třetím místě je mohou podržet Slováci

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Aktualizujeme   23:28
Jakub Klajmon a Lukáš Vašina (zleva) blokují útok slovinského univerzála Nika...

Jakub Klajmon a Lukáš Vašina (zleva) blokují útok slovinského univerzála Nika Mujanoviče, který je v Modeně doma, jelikož za tamější klub hraje. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Smečař Jiří Benda útočí proti blokujícím slovinským protivníkům.
Antonín Klimeš útočí vedle slovinského bloku.
Univerzál Patrik Indra, který v první sadě získal sedm bodů, smečuje vedle...
Luboš Bartůněk připravuje pozici na smeč.
9 fotografií
Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem, podlehli mu 1:3 na sety. Úvodní set sice v Modeně vyhráli 26:24, ale pak prohráli 13:25, 25:27 a 23:25.

Základní skupinu svěřenci Jiřího Nováka uzavřeli s osmi body za tři úvodní výhry a klesli na třetí místo.

Ještě je mohou předstihnout Řekové, pokud ve čtvrtek získají tři body proti poslednímu celku skupiny Slovensku. Pak by Češi měli pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici.

Připravujeme podrobnosti...

Utkání skupiny A mistrovství Evropy volejbalistů v Modeně

Česko - Slovinsko 1:3 (24, -13, -25, -23)

Rozhodčí: Yener (Tur.), Kellenberger (Něm.). Čas: 115 min. Diváci: 630.

Sestava a body Česka: Bartůněk, Benda 15, Klajmon 7, Indra 16, Vašina 12, Klimeš 10, libero Moník - Drahoňovský, Šotola, Roman, Svoboda 1, Pastrňák 1. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Slovinska: Mujanovič 21, Možič 17, Bračko 13, Pajenk a Kozamernik po 11.

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