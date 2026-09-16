Volejbalisté prohráli se Slovinskem, na třetím místě je mohou podržet Slováci

Základní skupinu svěřenci Jiřího Nováka uzavřeli s osmi body za tři úvodní výhry a klesli na třetí místo.
Ještě je mohou předstihnout Řekové, pokud ve čtvrtek získají tři body proti poslednímu celku skupiny Slovensku. Pak by Češi měli pro nasazení do osmifinále nejméně výhodnou čtvrtou pozici.
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Utkání skupiny A mistrovství Evropy volejbalistů v Modeně
Česko - Slovinsko 1:3 (24, -13, -25, -23)
Rozhodčí: Yener (Tur.), Kellenberger (Něm.). Čas: 115 min. Diváci: 630.
Sestava a body Česka: Bartůněk, Benda 15, Klajmon 7, Indra 16, Vašina 12, Klimeš 10, libero Moník - Drahoňovský, Šotola, Roman, Svoboda 1, Pastrňák 1. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Slovinska: Mujanovič 21, Možič 17, Bračko 13, Pajenk a Kozamernik po 11.