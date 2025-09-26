Čeští volejbalisté trhají rekordy. Sázkaři protáčí miliony, outsiderovi už se věří

  7:50
V Česku probíhá volejbalový boom. To díky tuzemské reprezentaci, která se na probíhajícím šampionátu probojovala senzačně až do semifinále a čeká ji boj o medaile. A výrazně vzbudila i zájem sázkařů.
„Volejbal je pro většinu sázkařů spíše okrajové téma, pro porovnání jde o sedmý nejsázenější sport. Na druhou stranu s úspěchem českých reprezentantů vždy zájem skokově navýší, šampionát bude díky jízdě Čechů rekordní,“ uvádí PR manažer Fortuny Petr Šrain.

Pozornost fanoušků v průběhu mistrovství rostla, stejně jako naděje vkládané do českého týmu.

„Před startem turnaje se Česku nevěřilo, na celkové vítězství byl kurz 500:1, na postup do nejlepší čtyřky pak 20:1. A na umístění v top 4 si před turnajem nikdo nevsadil,“ prozrazuje Šrain.

Jak dopadnou Češi na MS ve volejbale?

celkem hlasů: 21

Přitom Češi už jsou v semifinále a nejhůře tak skončí právě čtvrtí. Nejprve je čeká souboj s Bulharskem, poté případně finále, nebo boj o třetí místo proti Polsku, či Itálii.

„Před zápasy se Srbskem nebo Brazílií jsme byli outsidery, nikdo moc nevěřil, že bychom mohli jít dál ze skupiny a také tomu odpovídaly sázky. Se Srbskem nám věřilo asi jen 7 % sázkařů a s Brazílií to byly jen 2 % sázejících,“ přidává zase mediální zástupce Tipsportu Michal Peterka.

Neuvěřitelné, nemám slov. Jak volejbalisty nakopla hrubka íránského kapitána

Po dvou zápasech měli svěřenci kouče Jiřího Nováka postup ve svých rukách, museli však zdolat Čínu poměrem 3:0 na sety, což se jim nakonec povedlo.

„Proti Číně už jsme byli favorité my a kolem 2,5 milionu korun šlo na výhru našich, na Číňany asi 10 % ze sázek na vítěze. A nejvíc se našim věřilo v osmifinále proti Tunisku, Česká republika byla favoritem, tam šlo čistě na výhru našich 7 milionů korun. Sázkaři už cítili euforii z postupu týmu,“ domnívá se Peterka.

Čeští hráči slaví s fanoušky postup do semifinále mistrovství světa.

Ta trvá i nyní, Češi zabojují o historickou medaili. A ti, kteří se rozhodli vsadit na jejich úspěch ještě na začátku turnaje, si mohou přijít na velmi zajímavý obnos.

Teď už kurz po několika výhrách logicky klesl, byť i mezi nejlepší čtyřkou jsou Češi papírově nejslabší. Nicméně tuto roli už znají, naposledy třeba z utkání s Íránem.

„Proti Tunisu i Iránu se ale objevovaly už i zajímavé tikety. Jeden klient třeba vsadil na výhru našich ve čtvrtfinále 80 tisíc korun v kurzu 2,05:1, výhra tak činila 164 tisíc,“ říká Šrain.

Udělají Češi radost optimistickým sázkařům ještě minimálně jednou?

Čeští volejbalisté trhají rekordy. Sázkaři protáčí miliony, outsiderovi už se věří

