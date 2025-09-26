Čeští volejbalisté trhají rekordy. Sázkaři protáčí miliony, outsiderovi už se věří

„Volejbal je pro většinu sázkařů spíše okrajové téma, pro porovnání jde o sedmý nejsázenější sport. Na druhou stranu s úspěchem českých reprezentantů vždy zájem skokově navýší, šampionát bude díky jízdě Čechů rekordní,“ uvádí PR manažer Fortuny Petr Šrain.
Pozornost fanoušků v průběhu mistrovství rostla, stejně jako naděje vkládané do českého týmu.
„Před startem turnaje se Česku nevěřilo, na celkové vítězství byl kurz 500:1, na postup do nejlepší čtyřky pak 20:1. A na umístění v top 4 si před turnajem nikdo nevsadil,“ prozrazuje Šrain.
Přitom Češi už jsou v semifinále a nejhůře tak skončí právě čtvrtí. Nejprve je čeká souboj s Bulharskem, poté případně finále, nebo boj o třetí místo proti Polsku, či Itálii.
„Před zápasy se Srbskem nebo Brazílií jsme byli outsidery, nikdo moc nevěřil, že bychom mohli jít dál ze skupiny a také tomu odpovídaly sázky. Se Srbskem nám věřilo asi jen 7 % sázkařů a s Brazílií to byly jen 2 % sázejících,“ přidává zase mediální zástupce Tipsportu Michal Peterka.
Po dvou zápasech měli svěřenci kouče Jiřího Nováka postup ve svých rukách, museli však zdolat Čínu poměrem 3:0 na sety, což se jim nakonec povedlo.
„Proti Číně už jsme byli favorité my a kolem 2,5 milionu korun šlo na výhru našich, na Číňany asi 10 % ze sázek na vítěze. A nejvíc se našim věřilo v osmifinále proti Tunisku, Česká republika byla favoritem, tam šlo čistě na výhru našich 7 milionů korun. Sázkaři už cítili euforii z postupu týmu,“ domnívá se Peterka.
Ta trvá i nyní, Češi zabojují o historickou medaili. A ti, kteří se rozhodli vsadit na jejich úspěch ještě na začátku turnaje, si mohou přijít na velmi zajímavý obnos.
Teď už kurz po několika výhrách logicky klesl, byť i mezi nejlepší čtyřkou jsou Češi papírově nejslabší. Nicméně tuto roli už znají, naposledy třeba z utkání s Íránem.
„Proti Tunisu i Iránu se ale objevovaly už i zajímavé tikety. Jeden klient třeba vsadil na výhru našich ve čtvrtfinále 80 tisíc korun v kurzu 2,05:1, výhra tak činila 164 tisíc,“ říká Šrain.
Udělají Češi radost optimistickým sázkařům ještě minimálně jednou?