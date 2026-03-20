Čeští házenkáři v přípravě nestačili na favorizované Portugalsko

Autor: ,
  23:21
Čeští házenkáři prohráli v přípravě s domácím Portugalskem 32:35. Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše v Tondele v prvním poločase vedli až o čtyři branky, favorit ale stav otočil. Nejlepšími českými střelci zápasu byli se sedmi góly Dominik Skopár a Tomáš Piroch. Utkání bylo pro reprezentaci generálkou na květnové play off kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Francii.

Momentka z přípravného zápasu Česka a Portugalska | foto: Česká házená

Český celek nastoupil k prvnímu zápasu od lednového mistrovství Evropy, kde neprošel ze základní skupiny. V Tondele postrádal některé zraněné hráče, přesto s pátým týmem z Eura držel krok.

Češi do zápasu lépe vstoupili, po sérii tří gólů otočili stav a nedlouho poté vedli už 10:6. Čtyřbrankový náskok měli v první půli ještě dvakrát, Portugalci pak ale zabrali a ještě do přestávky obrátili skóre na 18:17. Po změně stran si většinu času udržovali mírné vedení.

„Byl to zápas dvou týmů, které dnes byly v trochu nezvyklé sestavě. Oba jsou mladé. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli dobře. Dlouhou dobu jsme vedli, potom přišel zlom v utkání, soupeř začal hrát sedm proti šesti. To se nám nepodařilo zastavit, dostali jsme několik branek za sebou. Změnilo se momentum v zápase,“ řekl v nahrávce pro média Kubeš.

„V druhém poločase se nám dařil přechod v druhé vlně, měli jsme tam několik hezkých situací. Celkové hodnocení je pozitivní, až na ten výsledek. Doufali jsme, že proti tomuhle týmu se nám podaří vyhrát. Byl to těsný zápas. Věci, které jsme si chtěli vyzkoušet, jsme vyzkoušeli. Můžeme se od toho odrazit dál. Dařilo se nám třeba na pivotu,“ doplnil Kubeš.

Český celek uzavře sezonu za necelý měsíc, kdy ho čeká dvojzápas baráže o světový šampionát proti vysoce favorizované Francii. Reprezentanti rozehrají play off proti gigantovi 13. května doma v Brně, odveta bude na programu o čtyři dny později ve městě Orleans.

„Abychom mohli pomýšlet na lepší výsledek proti Francii, musíme se připravit na fyzickou hru a maximální preciznost ve všech činnostech. Musíme fungovat v té nejvyšší přesnosti a rychlosti,“ podotkl Kubeš.

Přípravné utkání házenkářů v Tondele

Portugalsko - Česko 35:32 (18:17)
Sestava Česka: Mrkva, Mizera, Hrdlička - Široký, Baumruk, Skopár, Piroch, Chotěborský, V. Patzel, Reichl, Josef, Harabiš, Havra, Solák, Užek, Březina.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

V osmnácti má 220 cm, říkají jí Velká zeď. Co ukáže Čang C’-jü proti Češkám?

Činská basketbalistka Čang C’-jü se hlásí o míč na asijském šampionátu hráček...

Také nejzkušenější česká pivotka Julia Reisingerová musela přiznat: „Proti takové basketbalistce jsem ještě nehrála!“ Ji a další svěřenkyně Romany Ptáčkové čeká už v neděli během kvalifikace o...

Čeští házenkáři v přípravě nestačili na favorizované Portugalsko

Momentka z přípravného zápasu Česka a Portugalska

Čeští házenkáři prohráli v přípravě s domácím Portugalskem 32:35. Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše v Tondele v prvním poločase vedli až o čtyři branky, favorit ale stav otočil....

20. března 2026  23:21

Pohlídali jsme si to tak, jak umíme, těšilo Kovařčíka. A Třinec v play off vede

Hokejisté Třince slaví úspěch na ledě Hradce Králové.

Třinec od druhé třetiny bránil těsné vedení 3:2 a odrážel nové a nové nájezdy hradeckých hokejistů. Úspěšně. Dvěma góly k prvnímu bodu ve čtvrtfinálové sérii play off extraligy přispěl i Michal...

20. března 2026  23:20

Dvě penalty i červená. Manchester United a Bournemouth se rozešly smírně

Harry Maguire dostal v zápase proti Bournemouthu červenou kartu.

Páteční předehrávka 31. kola anglické fotbalové Premier League vítěze nepoznala. Manchester United sice dvakrát vedl, Bournemouth ale pokaždé dokázal vyrovnat. Oba celky tak berou po remíze 2:2 jeden...

20. března 2026  22:57

Sporně neuznaný gól? Nechci si tím zadělávat hlavu, hlásí Šimek po prohře

Radim Šimek emotivně slaví gól proti Karlovým Varům.

Vyrovnával na 2:2, trefil tyčku a měl i další šance. Liberecký obránce Radim Šimek vletěl do čtvrtfinále proti Karlovým Varům doma s obrovskou vervou. Bílí Tygři však nakonec i vinou neuznané branky...

20. března 2026  22:10

Nosková i Valentová v deštivém Miami končí už po druhém kole

Tereza Valentová dobíhá míček v prvním kole Australian Open.

Linda Nosková a Tereza Valentová vypadly na tenisovém turnaji v Miami ve druhém kole. Ve zpožděném programu, který i v pátek výrazně narušil déšť, prohrála světová třináctka Nosková několikrát...

20. března 2026  22:06

Halové MS v atletice 2026: program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná mistrovství světa, kterého se účastní i početná česká výprava. Program závodů, výsledky, českou nominaci i...

20. března 2026

1. den HMS: Manuel díky osobáku poběží o medaile, ve finále čtvrtky je i Horák

Lurdes Gloria Manuel po vydařeném semifinále na 400 metrů v HMS v Toruni

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel postoupila do finále halového mistrovství světa, svůj semifinálový běh ovládla v novém osobním rekordu 50,96 sekundy a celkově předvedla druhý nejlepší výkon. Mezi...

20. března 2026  21:58

Výhra, přesto konec. Volejbalisté Ostravy padli po zlatém setu. Mrzuté, hlásí trenér

Ostravský smečař Lubomír Mazoch útočí přes příbramský trojblok.

Volejbalisté Příbrami sice v odvetě předkola play off prohráli v Ostravě 0:3 (-17, -24, -24), ale po domácí výhře 3:0 měli jistý rozhodující zlatý set. A ten vyhráli 15:12, čímž si vybojovali postup...

20. března 2026  21:48

Nad časy sama žasla! Čtvrtkařka Manuel po osobáku: To jsem neplánovala

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

Od našeho zpravodaje v Polsku Ani v rozběhu, ani v semifinále nijak nespekulovala. Při seběhu v polovině trati se Lurdes Gloria Manuel pokaždé dostala do čela a zbytek čtvrtkařek jí koukal až do cíle na záda. Ještě víc ale sama...

20. března 2026  21:47

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

20. března 2026  21:37

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

20. března 2026  21:25

Salač v Brazílii prošel rovnou do druhé části kvalifikace Moto2

Filip Salač představil nové barvy pro sezonu Moto2. Jeho motorku i kombinézu...

Filip Salač obsadil v tréninku Moto2 na Velké ceně Brazílie 14. místo a jako poslední postoupil přímo do druhé části sobotní kvalifikace. Český motocyklový jezdec pozici uhájil o čtyři tisíciny...

20. března 2026  20:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.