Prohra o tyčku. Házenkáři v generálce na MS těsně podlehli Portugalsku

Českému týmu oproti duelu s Francií vypadl ze sestavy kvůli blíže nespecifikovanému zranění Dominik Solák, kterého čeká po návratu do vlasti vyšetření. Ze zdravotních důvodů nezasáhla do hry ani další spojka Tomáš Babák. „Uvidíme, zda budou k dispozici pro mistrovství světa. Hůře je na tom asi Solák,“ řekl v nahrávce pro média Sabaté.

Stejně jako ve středu začal mezi tyčemi kapitán Mrkva a inkasoval první čtyři branky. Sabatého celek se z nepříznivého úvodu a stavu 0:4 oklepal a postupně začal dotahovat manko. Na začátku závěrečné pětiminutovky první půle Češi šňůrou čtyř gólů otočili stav a poprvé v zápase vedli (15:14). Trefou přes celé hřiště k tomu přispěl i brankář Mrkva. Portugalci však ještě do pauzy dvěma góly po sobě znovu získali těsný náskok.

I po změně stran pokračoval vyrovnaný zápas. Češi v 35. minutě po Blechově trefě opět získali vedení a ještě ve 44. minutě byli o dva góly napřed (24:22). Poté však předvedli Portugalci další sérii čtyř branek a znovu otočili stav.

Český tým doplácel i na nejednotný metr francouzských rozhodčích, kteří přehlédli několik faulů a technických chyb soupeře. Sedmý celek z loňského mistrovství Evropy ještě dvě a půl minuty před koncem vedl o tři góly, v závěru však málem o náskok přišel. Dvě sekundy před sirénou vytěsnil portugalský brankář Bláhovu dalekonosnou ránu se štěstím na tyč. Českému mužstvu tak nevyšla odveta za rok starou prohru 27:30 z Eura.

„Naším cílem bylo se oproti včerejšímu utkání zlepšit. Myslím, že to byl velmi dobrý zápas. Po nepovedeném začátku a stavu 0:4 pracoval tým opravdu dobře. Myslím, že naše obrana byla obecně po celý zápas velmi dobrá. Neměli jsme dnes do útoku moc hráčů kvůli zraněním, ale mladíci odvedli velmi dobrou práci,“ řekl Sabaté.

„Proti skvělému soupeři jsme měli šanci až do poslední akce. Bláha se rozhodl dobře, vystřelil a gólman to dobře vyrazil. Turnaj byl pro nás skvělým testem. Odkryl nám, jak na tom jsme a na čem musíme zapracovat. Musíme ukázat tvář, kterou jsme ukázali dnes,“ dodal osmačtyřicetiletý trenér.

Národní tým se po turnaji ve Francii vrátí zpět do Čech a na začátku příštího týdne odcestuje na světový šampionát. Do mistrovství vstoupí ve středu zápasem se Švýcarskem, v základní skupině se pak utká ještě s Polskem a Německem. Sabaté v příštích dnech oznámí závěrečnou nominaci, která by měla čítat 17 hráčů.