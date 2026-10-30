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Curlerky na ME v Ostravě poprvé vyhrály, díky skvělému úvodu porazily Němky

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  15:08

České curlerky se radují z vítězství nad Německem. Zleva Karolína Špundová, Matylda Volfová, Aneta Müllernová a Michaela Baudyšová. | foto: ČTK

České curlerky v předposledním utkání na domácím mistrovství Evropy v Ostravě dosáhly na první vítězství, když porazily Německo 6:3. Se šampionátem se tým skipky Alžběty Zelingrové rozloučí ve večerním utkání proti Norsku, ve kterém bude ve hře maximálně nepostupové třetí místo ve skupině A.

Už před posledním hracím kolem je jasné, že semifinále budou hrát Švýcarky a Lotyšky, ve skupině B si s předstihem postup zajistily švédské obhájkyně titulu a Skotsko.

Češky po třech porážkách vstoupily do duelu s Němkami nadějně a první end vyhrály 3:0. Soupeře pak už před sebe nepustily a zápas skončil předčasně po sedmém dějství. Český tým má bilanci 1-3 stejně jako Němky a Italky, které na závěr čeká vzájemný souboj. Norsko má na kontě dvě výhry a porážky.

Muži od 14:00 bojují s úřadujícími šampiony Švédy a vítěz duelu dvou dosud neporažených týmů si zajistí postup do semifinále ze skupiny B. Ve skupině A už s jistotou obsadí postupová místa Skotsko a Itálie.

Mistrovství Evropy v curlingu v Ostravě

Ženy - skupina A:

Česko - Německo 6:3
18:30 Česko - Norsko

Pořadí: 1. Švýcarsko 4 zápasy/4 výhry, 2. Lotyšsko 4/3, 3. Norsko 4/2, 4. Česko, Německo a Itálie 4/1.

Muži - skupina B:
14:00 Česko - Švédsko

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