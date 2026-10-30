Už před posledním hracím kolem je jasné, že semifinále budou hrát Švýcarky a Lotyšky, ve skupině B si s předstihem postup zajistily švédské obhájkyně titulu a Skotsko.
Češky po třech porážkách vstoupily do duelu s Němkami nadějně a první end vyhrály 3:0. Soupeře pak už před sebe nepustily a zápas skončil předčasně po sedmém dějství. Český tým má bilanci 1-3 stejně jako Němky a Italky, které na závěr čeká vzájemný souboj. Norsko má na kontě dvě výhry a porážky.
Muži od 14:00 bojují s úřadujícími šampiony Švédy a vítěz duelu dvou dosud neporažených týmů si zajistí postup do semifinále ze skupiny B. Ve skupině A už s jistotou obsadí postupová místa Skotsko a Itálie.
Mistrovství Evropy v curlingu v Ostravě
Ženy - skupina A:
Česko - Německo 6:3
Pořadí: 1. Švýcarsko 4 zápasy/4 výhry, 2. Lotyšsko 4/3, 3. Norsko 4/2, 4. Česko, Německo a Itálie 4/1.
Muži - skupina B: