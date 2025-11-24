Kafka Malá na mistrovství světa bude, zranění ji o nominaci nepřipravilo

Do závěrečné nominace se nevešlo několik hráček, které zasáhly do turnaje v Rumunsku. Nedostalo se na pivotky Viktorii Knedlovou, spojku Sáru Kovářou a mladší ze sester Kubálkových Annu. Na levém křídle dostala přednost starší ze sourozeneckého dua Klára, která přitom před turnajem v Rumunsku původně figurovala v B-týmu.
Z béčka se až na šampionát probojovaly také spojka Veronika Vávrová a pivotka Karolína Pejšová. Z nominace naopak vypadla Veronika Andrýsková.
Vedle Kafka Malé by k hlavním českým oporám na mistrovství měly patřit brankářka Sabrina Novotná či spojky Charlotte Cholevová a Kamila Kordovská. Kvůli těhotenství schází střelkyně Markéta Jeřábková, zkušená Iveta Korešová ukončila reprezentační kariéru.
Český tým vstoupí do světového šampionátu v Německu a Nizozemsku ve čtvrtek zápasem se Švédskem. Celou základní skupinu odehraje ve Stuttgartu, v úvodní fázi narazí ještě na Brazílii a Kubu. Postup si zajistí tři celky.
Nominace českých házenkářek na MS 2025
Brankářky: Sabrina Novotná (Mety/Fr.), Patricie Wizurová (Poruba)
Pravá křídla: Dominika Zachová (Most), Marie Poláková (Union Halle-Neustadt/Něm.), Anna Franková (Rödertal/Něm.)
Pravé spojky: Markéta Šustáčková (Most), Valerie Smetková (Szombathelyi/Maď.)
Střední spojky: Kamila Kordovská (Neckarsulm/Něm.), Julie Franková (Most), Veronika Holečková (Slavia Praha)
Levé spojky: Charlotte Cholevová (Metzingen/Něm.), Eliška Desortová (Dunajská Streda/SR), Veronika Vávrová (Házená Kynžvart)
Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Storhamar/Nor.), Klára Kubálková (Olomouc),
Pivotky: Anna Jestříbková (Most), Karolína Pejšová (Slavia Praha)