Úspěch z ničeho? Ne, jen dlouhodobá píle. Expert o síle českého volejbalu

Markéta Plšková
  9:30
Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop! Za léta v českém sportu možná trochu ohraná fráze, ale ve čtvrtek zněla až na dalekých Filipínách. Volejbalová reprezentace tam totiž přepisuje historii. Nejprve radost, že se na tamní mistrovství světa svěřenci kouče Jiřího Nováka vůbec dostali. Poté senzační postup z těžké skupiny. A teď? Boj o medaile! Kdo by to před šampionátem čekal?
Čeští volejbalisté se radují z bodu proti Tunisku v osmifinále mistrovství...

Čeští volejbalisté se radují z bodu proti Tunisku v osmifinále mistrovství světa. | foto: Reuters

Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa.
Čeští volejbalisté slaví postup do čtvrtfinále.
Milan Moník slaví postup do čtvrtfinále MS.
Lukáš Vašina v osmifinále MS.
„Věřte mi, že nikdo. Ani my ne. Jsem v naprostém úžasu a nadšení,“ povídá pro iDNES.cz Martin Lébl, bývalý reprezentant a svého času vynikající blokař.

Ani on veleúspěchu jeho nástupců, kteří ve čtvrtečním čtvrtfinále parádně otočili duel proti Íránu a zvítězili 3:1 na sety, skoro nevěří.

„Realistickým cílem bylo dostat se ze skupiny. Ale tohle? To je nad všechna očekávání.“

Vždyť čeští volejbalisté jsou na světovém šampionátu po 15leté absenci, v samostatné historii dosáhli nejlépe na desáté místo a mezi nejlepší čtyři se ještě coby Čechoslováci naposledy vmáčkli v roce 1970.

A tak se nabízí otázka: Kde se najednou vzal takový úspěch?

„Najednou je to pro širší veřejnost, ale jde o vyústění dlouhodobé práce. Všechno se spojilo,“ vysvětluje stále trochu emotivní Lébl.

Coby „insider“ se zkušeným okem dokáže trefně popsat, proč aktuálně čeští sportovní fanoušci dychtí právě po volejbale.

„Na mládežnických evropských i světových šampionátech se v posledních letech umisťujeme na horních příčkách, rostou nám skvělí hráči,“ poukazuje na silnou juniorskou základnu.

„Teď máme navíc dobrou generaci kolem Lukáše Vašiny, Patrika Indry a Jana Galabova. Kluci se znají dlouho, jsou sehraní. A především ve svých klubech zažili pocit velkých vítězství, který jsou schopní přenést i do reprezentace.“

A když se všechno spojí s trenérskou sílou Nováka, který sám býval výborným hráčem a má zkušenosti ze zahraničí, vznikne ideální směsice pro fungující tým. „Navazují na úspěšnou éru šedesátých let, kdy jsme byli volejbalovou velmocí,“ připomíná Lébl.

Od prvního světového šampionátu v roce 1949, který se mimochodem konal v tehdejším ČSR, reprezentanti šestkrát v řadě nechyběli na stupních vítězů. Poslední medaili, dokonce zlatou, vybojovali v roce 1966 opět doma.

Český kapitán Adam Zajíček a Patrik Indra na bloku ve čtvrtfinále MS.

Od té doby přišel sešup, který ale nejspíš právě nyní končí. A velkou měrou k tomu přispěla i profesionalizace domácí extraligy.

„Top české kluby, ať už Karlovarsko, Lvi Praha, nebo Budějovice, pravidelně hrají evropské poháry. Hráči jsou zvyklí na konfrontaci s těmi nejlepšími, znají soupeře, se kterými se pak utkávají na mistrovství světa, takže si nepřijdou jako úplní nováčci,“ zmiňuje Lébl.

„A hlavně jsou zvyklí proti nim vyhrávat. Tohle nastavení je důležitá součást aktuálního úspěchu.“

Už i v Česku tak díky lepším finančním možnostem můžete naplno prorazit coby profesionál. „Liga na tom nikdy nebyla lépe. Kluci už nemusí chodit do zahraničí.“

Třeba takový kapitán reprezentace Adam Zajíček zdejší extraligu nikdy neopustil, naopak zůstal věrný českým klubům. „A ty ho vyšvihly až mezi nejlepší čtyřku světa,“ oceňuje Lébl.

Už to je pro české volejbalisty skoro splněný sen. Ostatně to bylo vidět na jejich pozápasových oslavách s fanoušky i dobrém rozmaru při rozhovorech.

„Kdyby mi to někdo řekl před turnajem, tak ho pošlu někam,“ cituje tisková zpráva svazu nahrávače Luboše Bartůňka. „Nemám slov. Rozhodně jsme sem nejeli jen na výlet, ale tohle? Sám nevěřím, jak konstantně dobře dokážeme hrát. Bojujeme jeden za druhého, nikdy nic nevzdáváme. To je klíč.“

Martin Lébl

Těchto předností si všímá i Lébl. „Hlavní síla týmu spočívá v tom, že umějí hrát společně a jsou schopni se doplňovat. Jednotlivé pozice jsou více méně vyrovnané a není tam jedna zářící hvězda a pár lidí okolo ní. Každý do hry přináší to svoje a společně jim to funguje.“

Až natolik, že si už v sobotu zahrají s Bulharskem o postup do finále.

„Mají dva zápasy na to, aby získali medaili. Tak snad alespoň jeden zvládnou,“ přeje si Lébl, který má na kontě dvě čtvrtá místa z mistrovství Evropy a jedno ze Světové ligy.

Vyjde to jeho následovníkům až na pódium?

