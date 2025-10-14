České stolní tenistky si po výhře nad Belgií zajistily postup do osmifinále ME

Autor: ,
  14:15
České stolní tenistky porazily ve svém druhém zápase na mistrovství Evropy 3:1 Belgii a postoupily v Zadaru do osmifinále. Zároveň si tým kolem loučící se Hany Matelové zajistil start na světovém šampionátu příští rok v Londýně. Muži budou hrát o postup s Tureckem od 19:00.

Česká reprezentační trenérka Renáta Štrbíková (vpravo) objímá Hanu Matelovou po vítězném finále čtyřhry na mistrovství Evropy v Linci. | foto: Česká asociace stolního tenisu

Ženy se po pondělní porážce ve skupině D s favorizovaným Portugalskem utkaly s Belgií o druhé místo ve skupině a účast v osmifinále. První bod zajistila týmu trenérky Renáty Štrbíkové pětisetovou výhrou debutantka Veronika Poláková.

Dlouholetá česká jednička Matelová, jež naopak na šampionátu v Chorvatsku končí reprezentační kariéru, poté přidala další dva body díky dvěma vítězstvím 3:0. Jedinou ztrátu zaznamenala za stavu 2:0 Karin Grofová.

Češky prohrály úvodní zápas rozlučkového ME pro Matelovou, neuspěli také muži

„Myslím si, že velmi dobře začala Veronika, která vyhrála 3:2, a i mně samotné to dodalo takovou tu pohodu. Hodně mi pomohlo, že jsem si včera mohla zahrát s Shao Jieni, protože to bylo plné výměn a dostala jsem se do tempa,“ uvedla pětatřicetiletá Matelová na svazovém webu.

„Vyhrála jsem dvakrát s přehledem, takže skvělé. Užívám si mladou energii a krev v našem týmu. Řešíme různé fotky, snapchaty, ale mně to nevadí. Patří to k tomu,“ řekla česká olympionička.

Ve stejné situaci jsou čeští muži, kteří v pondělí ve skupině A nestačili na obhájce titulu Švédy. S Tureckem svede výběr mexického kouče Salvadora Uribeho přímý souboj o osmifinále a MS.

Mistrovství Evropy družstev ve stolním tenisu

Zadar (Chorvatsko)

Ženy - skupina D:
Česko - Belgie 3:1
Poláková - Degraefová 3:2 (7, 8, -7, -6, 6)
Matelová - Van Hauwaertová 3:0 (7, 5, 3)
Grofová - Massartová 2:3 (-4, 9, -8, 8, -8)
Matelová - Degraefová 3:0 (7, 7, 7).

Konečné pořadí: 1. Portugalsko 2 zápasy/2 výhry, 2. Česko 2/1, 3. Belgie 2/0.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Hussey vs. BrunclíkTenis - 1. kolo - 14. 10. 2025:Hussey vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
Živě6:4, 2:5
  • 2.45
  • -
  • 1.54
Molčan vs. GengelTenis - 1. kolo - 14. 10. 2025:Molčan vs. Gengel //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 4:2
  • 1.01
  • -
  • 20.00
Ilves vs. CurychHokej - 6. kolo - 14. 10. 2025:Ilves vs. Curych //www.idnes.cz/sport
14. 10. 17:30
  • 3.86
  • 4.45
  • 1.69
Estonsko vs. MoldavskoFotbal - Skupina I - 14. 10. 2025:Estonsko vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:00
  • 2.25
  • 3.08
  • 3.63
Poruba 2011 vs. SokolovHokej - 12. kolo - 14. 10. 2025:Poruba 2011 vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:00
  • 1.60
  • 4.71
  • 4.19
Bulharsko vs. ČeskoFotbal - Skupina B - 14. 10. 2025:Bulharsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
14. 10. 18:00
  • 5.65
  • 4.23
  • 1.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

České stolní tenistky si po výhře nad Belgií zajistily postup do osmifinále ME

České stolní tenistky porazily ve svém druhém zápase na mistrovství Evropy 3:1 Belgii a postoupily v Zadaru do osmifinále. Zároveň si tým kolem loučící se Hany Matelové zajistil start na světovém...

14. října 2025  14:15

Zajistit rozpočet na start ve WRC je složité, říká Mareš před Středoevropskou rally

Osm českých posádek se postaví na start Středoevropské rally, která začíná už ve čtvrtek a v současné podobě se uskuteční naposledy. Největší tuzemskou nadějí je Filip Mareš, který před rokem zaujal...

14. října 2025  14:05

Kamarádky, které spojují zranění. Hrát proti Maky není příjemné, líčila Muchová

Když viděly rozlosování turnaje v čínském Ning-po, nebyly příliš nadšené. Tenistky Markéta Vondroušová a Karolína Muchová totiž v prvním kole nastoupily proti sobě. A i díky větší zápasové praxi se z...

14. října 2025  13:50

Jste sjetý? Littler brání mladou šipkařku, která ho senzačně vyřadila v semifinále MS

Když v neděli dokonal triumf na prestižní World Grand Prix a radoval se z už sedmého velkého titulu v kariéře, mnohé svým následným rozhodnutím překvapil. Místo oslav totiž vyrazil na mládežnický...

14. října 2025  13:40

Dramatické finále a vítězný návrat. Judista Krpálek ovládl turnaj Grand Prix v Limě

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek při prvním startu od červnového mistrovství světa vyhrál ve váze nad 100 kg turnaj Grand Prix v Limě. Další český reprezentant Adam Kopecký v...

14. října 2025  8:03,  aktualizováno  13:28

Muchová si poradila s Vondroušovou, v Ósace slaví postup Bouzková i Valentová

Karolína Muchová porazila v českém derby Markétu Vondroušovou 6:4, 6:3 a na tenisovém turnaji v čínském Ning-po postoupila do druhého kola. Duel zvládla za hodinu a 31 minut a v souboji o čtvrtfinále...

14. října 2025  11:07,  aktualizováno  12:14

Mlha se rozplynula, fotbalisté z Faerských ostrovů odletěli. Co bude dál s Haškem?

Čeští fotbalisté konečně odcestovali z Faerských ostrovů, kde si pobyt nedobrovolně o den prodloužili. Klimatické podmínky se od pondělí zlepšily natolik, že speciál mohl během úterý dopoledne...

14. října 2025  12:09

Ztratil Gross kabinu? Okuliara odmítl. Divíšek a Hlinka vysvětlují Spartu v krizi

Premium

V létě zásadně změnili složení kabiny a trenérům dali poslední šanci. Po bídném vstupu do extraligové sezony ale Sparta rychle zakročila také u nich a s Pavlem Grossem i jeho kolegy se rozloučila.

14. října 2025

Macík pokračuje v přípravě na Dakar. Jeho kamion otestoval i legendární Loeb

I v nadcházejících měsících pro něj bude vrcholem slavná Rallye Dakar. V rámci přípravy na ni tovární závodní tým MM Technology ve složení Martin Macík, František Tomášek a David Švanda zamířil na...

14. října 2025  11:13

Umí prostě všechno! Pastrňák zaskočil za brankáře, pak sestřelil hvězdu soupeře

Dříve mu mnozí vyčítali jeho práci směrem dozadu. Někdy i chybějící zápal pro černou práci, že některé situace zkrátka vypouštěl. To už ale dávno neplatí. Z českého útočníka Davida Pastrňáka se stal...

14. října 2025  10:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vadlejch figuruje v nejlepší desítce českých atletů, nechybí ani favorit Štefela

Oštěpař Jakub Vadlejch, který vyhrál poslední čtyři ročníky Atleta roku, je opět v nejlepší desítce této tradiční ankety. Mezi adepty na vítězství nechybí výškař Jan Štefela, který získal stříbro na...

14. října 2025  10:51

Laukův úspěšný odpor. Disciplinární komisi přesvědčil, že na Spartě nefilmoval

Disciplinární komise hokejové extraligy zrušila trest pro pardubického útočníka Jakuba Lauka, který dostal po pátečním zápase 13. kola pokutu za simulování. Účastník letošního mistrovství světa podal...

14. října 2025  10:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.