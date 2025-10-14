České stolní tenistky si po výhře nad Belgií zajistily postup do osmifinále ME

Ženy se po pondělní porážce ve skupině D s favorizovaným Portugalskem utkaly s Belgií o druhé místo ve skupině a účast v osmifinále. První bod zajistila týmu trenérky Renáty Štrbíkové pětisetovou výhrou debutantka Veronika Poláková.
Dlouholetá česká jednička Matelová, jež naopak na šampionátu v Chorvatsku končí reprezentační kariéru, poté přidala další dva body díky dvěma vítězstvím 3:0. Jedinou ztrátu zaznamenala za stavu 2:0 Karin Grofová.
Češky prohrály úvodní zápas rozlučkového ME pro Matelovou, neuspěli také muži
„Myslím si, že velmi dobře začala Veronika, která vyhrála 3:2, a i mně samotné to dodalo takovou tu pohodu. Hodně mi pomohlo, že jsem si včera mohla zahrát s Shao Jieni, protože to bylo plné výměn a dostala jsem se do tempa,“ uvedla pětatřicetiletá Matelová na svazovém webu.
„Vyhrála jsem dvakrát s přehledem, takže skvělé. Užívám si mladou energii a krev v našem týmu. Řešíme různé fotky, snapchaty, ale mně to nevadí. Patří to k tomu,“ řekla česká olympionička.
Ve stejné situaci jsou čeští muži, kteří v pondělí ve skupině A nestačili na obhájce titulu Švédy. S Tureckem svede výběr mexického kouče Salvadora Uribeho přímý souboj o osmifinále a MS.
Mistrovství Evropy družstev ve stolním tenisu
Zadar (Chorvatsko)
Ženy - skupina D:
Konečné pořadí: 1. Portugalsko 2 zápasy/2 výhry, 2. Česko 2/1, 3. Belgie 2/0.