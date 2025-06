Nečekané škobrtnutí s outsiderem. Češi poprvé v historii nestačili na Izrael

Tentokrát se čeští volejbalisté dostali do vedení, když první set vyhráli 27:25, ale podobně vyrovnanou koncovku druhé sady nezvládli. Sice dotáhli tříbodovou ztrátu na 23:23, ale pak udělali dvě hrubé chyby v poli.

Nejdříve se nedomluvili libero Milan Moník a smečař Martin Licek, pak nechali Češi u sítě propadnout míč hraný „zadarmo“, který předtím zachránilo izraelské libero skokem přes reklamní panely.

Kapitán Adam Zajíček později uznal, že to byl zlomový moment zápasu. „Tam se to obrátilo a my jsme tomu trošku propadli. Nemělo by se to stávat, ale stalo se to,“ komentoval v nahrávce pro média duel, jehož další dva sety Češi prohráli 19:25 a 22:25. „Je to hořká pilulka. Izrael hrál skvělý volejbal, na který jsme nestačili. My jsme byli takoví jaloví.“

Trenér Novák jen těžko hledal slova. „Těžký večer nás čeká. Prohráli jsme, vůbec nám nefungovala obrana. Celkově si myslím, že jako tým byl Izrael lepší. Není se za co schovávat, porazil nás lepší tým, který fungoval jako tým a ne jako družstvo jednotlivců,“ řekl. Nejproduktivnějším českým hráčem byl s osmnácti body smečař Lukáš Vašina, dalších patnáct přidal druhý smečař Licek.

Další turnaj zlaté Evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Černé Hoře. Účast na Final Four mají jistou, protože se závěrečný turnaj uskuteční v Brně.