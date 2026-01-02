Zatímco na soustředění v Zubří byli především hráči z domácí ligy, do Brna už přicestovali krajánci z německých klubových soutěží. „Bude důležité, aby si to teď sedlo. Doplnili nás už i legionáři. Mělo by se to krystalizovat tak, abychom byli v Norsku konkurenceschopní a zvládli skupinu,“ uvedl asistent trenéra Ondřej Mika.
V kádru zůstalo 12 z 16 hráčů, kteří v úterý zasáhli v Zubří do přípravného utkání s Alžírskem (31:31). K mužstvu se pak připojila osmička především opor v čele s brankářem Tomášem Mrkvou či spojkami Tomášem Pirochem a Dominikem Solákem. Dvanáctka hráčů v aktuální nominaci působí v české lize, osmička v zahraničí.
Tým se bude v Brně chystat do středy. O den dříve si odskočí do nedaleké Vídně ke generálce před šampionátem proti domácímu Rakousku, které se rovněž chystá na závěrečný turnaj. Po posledním utkání trenéři zúží kádr a oznámí konečnou nominaci na mistrovství.
Šampionát začne 15. ledna a hostit jej budou Dánsko, Norsko a Švédsko. Český tým odehraje celou základní skupinu v Oslu, kde postupně změří síly s favorizovanými Francií a domácím výběrem a poté s Ukrajinou. Do další fáze postoupí první dva celky.
Česká nominace na házenkářské Euro
Brankáři: Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.), Šimon Mizera (Ringsted/Dán.).
Levá křídla: Petr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice).
Levé spojky: Dominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef, Martin Březina (oba Dukla Praha).
Střední spojky: Matěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský, Dušan Palát (oba Zubří).
Pravé spojky: Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí).
Pravá křídla: Jakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň).
Pivoti: Vít Reichl (Hüttenberg/Něm.), Matěj Nantl, Jan Užek (oba Karviná).