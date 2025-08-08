Florbalové zápasy v Čcheng-tu se přitom hrají jen na 45 minut místo 60. Adam Delong se na vysokém vítězství podílel šesti góly a třemi asistencemi, po devíti bodech zaznamenali také Marek Beneš (5+4) a Filip Langer (4+5). Hattricku dosáhlo sedm českých hráčů.
V první a druhé třetině dal český tým shodně po 14 gólech, třetí část vyhrál „jen“ 8:0. „Kolik přesně je rekord, jsme se dozvěděli před třetí třetinou. To nás možná trochu dostalo do tenze a v závěrečné části jsme nenaplnili to, co jsme chtěli. Rekord je každopádně super třešnička na celém zápase,“ řekl útočník Tomáš Hanák webu Českého florbalu.
Češi navázali na jednoznačnou výhru 29:1 nad Kanadou, přesto jsou ve skupině B až druzí. O gól lepší skóre má Finsko po vítězstvích nad Čínou 42:0 a Kanadou 24:1. Oba favorité se utkají o první místo v tabulce v sobotu.
V semifinále jsou i české florbalistky, které zvítězily nad Singapurem (21:0) a Kanadou (16:0). O první místo ve skupině budou hrát rovněž s Finskem.
Brankářka Jana Christianová odchytala proti Kanadě rekordní 143. zápas v národním týmu, o jedno utkání překonala Matěje Jendrišáka.