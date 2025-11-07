Florbalisté zahájili turnaj v Nyköpingu porážkou s Finskem

  17:32
Čeští florbalisté podlehli na úvod Euro Floorball Tour ve švédském Nyköpingu úřadujícím mistrům světa Finům 3:5. Připsali si s nimi třetí porážku za sebou. V sobotu se svěřenci trenéra Jaroslava Berky utkají se Švýcarskem od 19:00.

Český florbalista Lukáš Punčochář (v červeném) během zápasu čtvrtfinále mistrovství světa proti Slovensku. | foto: Český florbal

Debut v národním týmu si odbyli Mikuláš Komárek z Tatranu Střešovice a Jakub Vařecha z Mladé Boleslavi. Finové se ujali vedení v čase 9:19, kdy gólmana Lukáše Bauera překonal střelou do pravého horní rohu Jusso Ahola. Češi se potom sice ubránili při vyloučení Lukáše Punčocháře, 58 sekund před koncem úvodní části ale zvýšil Heikki Iiskola na 2:0.

Ve 28. minutě po střele Adama Delonga pomohla Teppovi Liukkonenovi tyč. Bauer potom několika zákroky podržel českým tým, ale v 36. minutě se prosadil Tuomas Harjula.

V závěrečné části se Finové ubránili při vyloučení Rikua Hakanena, Češi podobně. V 53. minutě upravil po individuální akci Otto Kilpi na 4:0. Berkovi svěřenci se ale nevzdali. Za 10 sekund snížil Ondřej Němeček, pět minut před koncem se prosadil Tomáš Sýkora a za 74 sekund skóroval opět Němeček. Při power play do prázdné branky nicméně pečetil výhru Finů 11 sekund před koncem Iiskola.

7. 11. 2025 12:50
Finsko : Česko 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Góly:
09:19. Ahola (Söderling)
19:10. Iiskola (Hyvärinen)
35:17. Harjula (Äijälä)
52:36. Kilpi (Ahola)
59:49. Iiskola (Rantala)
Góly:
52:46. Němeček (Beneš)
55:00. Sýkora (Němeček)
56:24. Němeček (Havlas)
Sestavy:
Liukkonen (Fälden) – Tykkylainen, Repo, Akola, Kilpi, Harjula, Rantala, Lehkosuo, Jonaeson, Laitila, Söderling, Salo, Hakanen, Vesterinen, Ahola, Äijala, Hyvärinen, Laakso, Laakso
Sestavy:
Bauer (Jurco) – Punčochář, Zakonov, Hemerka, M. Beneš, Havlas, Němeček, Komárek, Stránský, Vařecha, Sýkora, Langer, Rýpar, Čermák, Malič, Meliš, Delong, Wiener, Hanák

Rozhodčí: Fässler – Schläpfer

Počet diváků: 187

Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

Kdo bude králem atletů? V nejlepší desítce jsou Štefela, Švábíková i obhájce Vadlejch

Oštěpař Jakub Vadlejch zvítězil v anketě Atlet roku. Druhou příčku obsadila...

Většina atletů už má po zaslouženém volnu a načíná přípravu na další sezonu. V sobotu večer ale ještě na uplynulý ročník zavzpomínají. V hotelu Ambassador Zlatá Husa se koná vyhlášení tradiční ankety...

7. listopadu 2025  17:35

Fotbalová jedenadvacítka se proti Srbsku a Portugalsku musí obejít bez řady opor

Útočník národního týmu do 21 let Lukáš Mašek v souboji s ázerbájdžanským...

V nadcházejících utkáních se Srbskem a Portugalskem se bude trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek muset obejít bez řady opor. Důvodem jsou zranění, plánovaná operace či karetní...

7. listopadu 2025  17:29

Velká cena Brazílie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen projíždí cílem VC Brazílie.

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je São Paulo, dějiště Velké ceny Brazílie. Závodní víkend na legendárním okruhu Interlagos se koná od 7. do 9. listopadu 2025. Piloty tu čeká...

7. listopadu 2025  17:25

Bejlek si kvůli zranění baráž BJK Cupu, tým doplní Havlíčková

Sára Bejlek v prvním kole turnaje v Praze.

Sára Bejlek vypadla kvůli zranění lýtka z nominace na baráž Poháru Billie Jean Kingové. Tým českých tenistek doplní Lucie Havlíčková. Média o tom informoval kapitán Petr Pála. Češky zabojují o...

7. listopadu 2025  17:19

Salač byl v tréninku Moto2 v Portimau patnáctý, čeká ho první část kvalifikace

Filip Salač na okruhu v Misanu

Filip Salač v tréninku Moto2 na Velkou cenu Portugalska obsadil 15. místo. Český jezdec tak v sobotu na okruhu v Portimau musí už do první části kvalifikace.

7. listopadu 2025  17:15

V jediném tréninku v Brazílii byl nejrychlejší Norris před Piastrim

Lando Norris při prvním tréninku na Velkou cenu Brazílie.

V jediném tréninku na Velkou cenu Sao Paula vozů formule 1 byl nejrychlejší Brit Lando Norris z McLarenu. Vedoucí muž průběžného pořadí mistrovství světa byl na trati Interlagos rychlejší o 23...

7. listopadu 2025  17:15

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Jannik Sinner se natahuje pro míček ve finále US Open.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začíná v neděli 9. listopadu...

7. listopadu 2025  17:15

Měl bych jít taky, zvažoval Köstl. U repre ho udrželi odvolaný kouč i manželka

Reprezentační trenér Ivan Hašek (uprostřed) se svými asistenty Jaroslavem...

Při debatě o vážných záležitostech, které předcházely jeho jmenování do pozice hlavního trenéra fotbalové reprezentace, si Jaroslav Köstl dokázal udělat legraci. „Když jsme prohráli na Faerech a...

7. listopadu 2025  17:08

El Nordico bude bez tvrďáka Macháče. Opouští Válečníky, míří do Slavie

Petr Macháč z Děčína v zápase s Levicemi

Petr Macháč nečekaně mění působiště. Tvrdý pivot opouští ligové Válečníky a míří do konkurenční pražské Slavie. „Nebylo to z naší hlavy, Slavia se Petrovi ozvala, on se rozhodl tu nabídku přijmout....

7. listopadu 2025  17:04

Hokejistky prohrály i druhou přípravu, tentokrát nestačily na Finsko

Zklamání Češek po prohraném duelu o bronz.

České hokejistky neuspěly ani ve druhém utkání na turnaji ve švédském Ängelholmu a po domácí reprezentaci prohrály s Finskem 1:4. O jediný gól výběru vedeného kanadskou trenérkou Carlou MacLeodovou...

7. listopadu 2025  16:39

Nepřehlédněte

