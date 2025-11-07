Debut v národním týmu si odbyli Mikuláš Komárek z Tatranu Střešovice a Jakub Vařecha z Mladé Boleslavi. Finové se ujali vedení v čase 9:19, kdy gólmana Lukáše Bauera překonal střelou do pravého horní rohu Jusso Ahola. Češi se potom sice ubránili při vyloučení Lukáše Punčocháře, 58 sekund před koncem úvodní části ale zvýšil Heikki Iiskola na 2:0.
Ve 28. minutě po střele Adama Delonga pomohla Teppovi Liukkonenovi tyč. Bauer potom několika zákroky podržel českým tým, ale v 36. minutě se prosadil Tuomas Harjula.
V závěrečné části se Finové ubránili při vyloučení Rikua Hakanena, Češi podobně. V 53. minutě upravil po individuální akci Otto Kilpi na 4:0. Berkovi svěřenci se ale nevzdali. Za 10 sekund snížil Ondřej Němeček, pět minut před koncem se prosadil Tomáš Sýkora a za 74 sekund skóroval opět Němeček. Při power play do prázdné branky nicméně pečetil výhru Finů 11 sekund před koncem Iiskola.
09:19. Ahola (Söderling)
19:10. Iiskola (Hyvärinen)
35:17. Harjula (Äijälä)
52:36. Kilpi (Ahola)
59:49. Iiskola (Rantala)
52:46. Němeček (Beneš)
55:00. Sýkora (Němeček)
56:24. Němeček (Havlas)
Liukkonen (Fälden) – Tykkylainen, Repo, Akola, Kilpi, Harjula, Rantala, Lehkosuo, Jonaeson, Laitila, Söderling, Salo, Hakanen, Vesterinen, Ahola, Äijala, Hyvärinen, Laakso, Laakso
Bauer (Jurco) – Punčochář, Zakonov, Hemerka, M. Beneš, Havlas, Němeček, Komárek, Stránský, Vařecha, Sýkora, Langer, Rýpar, Čermák, Malič, Meliš, Delong, Wiener, Hanák
Rozhodčí: Fässler – Schläpfer
Počet diváků: 187