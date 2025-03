Házenkáři poprvé pod novými trenéry, dvakrát hrají v kvalifikaci s Chorvaty

Oba celky na podzim v úvodních dvou duelech kvalifikační skupiny zvítězily a utkají se tak v přímém souboji o první místo v tabulce. Kubeš věří, že jeho svěřenci mohou favorita zaskočit.

Noví trenéři převzali reprezentaci po španělském kouči Xavieru Sabatém, který u mužstva skončil po lednovém mistrovství světa. Zatímco český celek obsadil na šampionátu 19. místo, Chorvatsko nečekaně došlo až do finále, kde podlehlo favorizovanému Dánsku.

Daniel Kubeš (vlevo) a Michal Brůna se stanou novými trenéry mužské házenkářské reprezentace.

„Soupeř má po mistrovství světa velké sebevědomí. Myslím, že budou hrát tak, jak hráli na mistrovství. Mají spoustu kvalitních hráčů. Doufám, že to budou dobré zápasy a podaří se nám Chorvatsko porazit,“ řekl v nahrávce pro média Kubeš, který už v minulosti reprezentaci vedl spolu s Janem Filipem.

„Na první utkání se samozřejmě všichni moc těšíme. Co by na Chorvaty mohlo platit? To je dobrá otázka. Každopádně bychom chtěli hrát odvážně. To je jedna z prvních věcí, které bychom rádi změnili. Snažíme se do kluků dostat odvahu, abychom si věřili a uvažovali útočně,“ doplnil Kubeš.

Národní tým na podzim ještě pod Sabatém v úvodu kvalifikace podle očekávání zvítězil doma nad Lucemburskem a v Belgii a čtyřčlennou skupinu má dobře rozehranou. Dokonce o skóre vede tabulku před Chorvaty. Na mistrovství Evropy postoupí první dva celky a čtveřice nejlepších z třetích míst, závěrečný turnaj budou v příštím roce hostit Dánsko, Norsko a Švédsko.

V případě nečekaných výher nad Chorvatskem by už Češi mohli v předstihu slavit postup. Na evropském šampionátu startovali čtyřikrát po sobě.

„Všichni víme, že nás čeká top evropský nároďák. Bude to pro nás obrovská výzva. Mají top hráče na všech postech, výsledek ze světového šampionátu ukazuje jejich kvalitu. Budeme muset podat výkon na hranici možností,“ mínila uzdravená spojka Jonáš Patzel.

„Chorvaté hrají nepříjemnou tvrdou házenou. Chováme k nim respekt, ale určitě z nich nemáme strach. Musí být na nás od začátku vidět, že to chceme více než oni. Samozřejmě se budeme muset vyvarovat zbytečných chyb, které oni umí nemilosrdně trestat. Musíme předvést maximálně koncentrovaný a bojovný výkon, pak věřím, že můžeme uspět i s tak kvalitním soupeřem,“ řekl Dominik Solák, další ze spojek.

Radost českých házenkářů v utkání se Slovinskem. Vlevo je trenér Daniel Kubeš.

V nominaci kvůli zdravotním problémům chybí několik opor. Do konce sezony je mimo hru střelec Matěj Klíma, scházejí také zkušení Tomáš Babák, Stanislav Kašpárek či Vojtěch Patzel. Dostalo se tak na několik mladíků.

Utkání v Brně začne ve středu v 18:00. Házenkářský svaz vyzval všechny fanoušky, aby přišli v červené barvě. Odveta je v neděli na programu v Záhřebu od 17:30.