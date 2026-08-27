Volejbalistky uzavřely skupinu ME výhrou nad Bulharskem, v play off vyzvou Švédky

Druhé místo ve skupině měly Češky jisté bez ohledu na výsledek zápasu. Naopak Bulharky by se v případě tříbodové výhry posunuly na třetí místo před Řecko a vyhnuly by se v osmifinále obhájkyním titulu Italkám.
Trenér Jannis Athanasapulos neponechal nic náhodě a poslal na kurt obvyklou základní sestavu, které se ale nedařilo. Bulharky byly v úvodu lepší a postupně se dostaly až do devítibodového vedení 17:8. Pak se ale český tým dostával do tempa a manko stahoval. V koncovce ještě Bulharky vedly 24:22, jenže Češky postupně odvrátily čtyři setboly a za stavu 26:26 samy udeřily. Nejprve Ela Koulisani na síti ztrestala špatný bulharský příjem a pak bulharská smečařka poslala útok daleko do autu.
Vývoj prvního setu trochu zamotal plány trenéra Athanasopulose, který chtěl prostřídávat postupně. „Museli jsme střídat dřív. Myslím, že holky, které tam přišly, odvedly skvělou práci. Bylo klíčovým okamžikem zápasu, že jsme dokázali otočit ten první set. Bylo velmi důležité, že jsme nevzdaly žádný míč, holky neměly hlavy dole, i když tolik ztrácely,“ ocenil kouč. Zároveň ale zdůraznil, že do dalšího zápasu musí jeho svěřenkyně od začátku vstoupit agresivněji. „Máme ale omluvu, že některé holky jsou trochu nemocné,“ prozradil.
Od začátku druhé sady nastoupila smečařka Magdalena Bukovská, která v průběhu úvodního setu nahradila kapitánku Michaelu Mlejnkovou. Několikrát v krátké době se prosadila v útoku a Češky odskočily na 4:2. Pak po několika chybách o náskok přišly, ale kouč poslal na nahrávku Kateřinu Valkovou a ta účinným servisem pomohla k obratu na 10:7.
Bulharské volejbalistky začaly dělat laciné chyby, naopak domácí hráčky se překonávaly v obraně a náskok rychle narůstal. Vedení o devět bodů umožnilo trenérovi obměnit sestavu a přes drobná zaváhání v samotném závěru se Češky dostaly do vedení 2:0.
Ve třetím setu na nahrávce pokračovala Valková a kouč nechal odpočívat osmatřicetiletou Helenu Grozer, když na smeč poslal Bukovskou a Mlejnkovou. Bulharské volejbalistky v úvodu sady hodně kazily servis, kterým na začátku zápasu Češky trápily. Naopak domácí tým předváděl svou obvyklou bojovnou hru podpořenou kvalitní obranou na síti a přesnými útoky. Zbytek zápasu měl díky tomu pod kontrolou a po necelé hodině a půl se radoval z vítězství. Nejproduktivnější českou volejbalistkou dnes byla se 12 body univerzálka Monika Brancuská.
Nyní má český tým před sebou tři dny volna, které přijdou vhod. „Trénujeme a hrajeme zápasy od minulého pondělí, to je jedenáct dní v řadě. Děvčata si potřebují odpočinout nejenom fyzicky, ale hlavně mentálně. Odpojit se od volejbalu a dělat zítra něco jiného,“ uvedl kouč.
V pondělí se Češky postaví proti Švédsku, které táhne univerzálka Isabelle Haaková, která v duelu proti Chorvatsku zaznamenala rekordních 52 bodů. „Švédsko je skvělý tým. Víme, že mají výjimečnou hráčku. Samozřejmě bude velmi těžké ji zastavit, ale můžeme trochu snížit její úspěšnost,“ přemítal Athanasopulos. Poslední dva vzájemné zápasy vyhrály v pětisetových bitvách Seveřanky.
Mistrovství Evropy volejbalistek
Skupina B (Brno)
Srbsko - Ukrajina 3:0 (21, 22, 21)
Skupina A (Istanbul)
Skupina C (Baku)
Skupina D (Göteborg)
Skupina A – tabulka:
|1.
|Polsko
|4
|4
|0
|0
|0
|12:1
|329:270
|12
|2.
|Turecko
|4
|4
|0
|0
|0
|12:2
|348:274
|12
|3.
|Německo
|5
|2
|0
|0
|3
|7:10
|379:376
|6
|4.
|Slovinsko
|4
|1
|1
|0
|2
|7:8
|319:328
|5
|5.
|Lotyšsko
|5
|0
|1
|1
|3
|7:14
|414:485
|3
|6.
|Maďarsko
|4
|0
|0
|1
|3
|2:12
|283:339
|1
Skupina B – konečná tabulka:
|1.
|Srbsko
|5
|5
|0
|0
|0
|15:1
|391:294
|15
|2.
|Česko
|5
|4
|0
|0
|1
|13:5
|425:361
|12
|3.
|Řecko
|5
|2
|1
|0
|2
|10:10
|418:433
|8
|4.
|Bulharsko
|5
|1
|1
|0
|3
|7:11
|381:401
|5
|5.
|Ukrajina
|5
|1
|0
|1
|3
|6:12
|392:389
|4
|6.
|Rakousko
|5
|0
|0
|1
|4
|3:15
|295:424
|1
Skupina C – tabulka:
|1.
|Belgie
|5
|3
|2
|0
|0
|15:4
|438:371
|13
|2.
|Nizozemsko
|4
|2
|1
|1
|0
|11:5
|373:307
|9
|3.
|Ázerbájdžán
|4
|2
|1
|0
|1
|9:6
|341:322
|8
|4.
|Portugalsko
|5
|1
|1
|0
|3
|7:12
|405:450
|5
|5.
|Rumunsko
|4
|0
|0
|3
|1
|6:12
|370:393
|3
|6.
|Španělsko
|4
|0
|0
|1
|3
|3:12
|271:355
|1
Skupina D – konečná tabulka:
|1.
|Itálie
|5
|5
|0
|0
|0
|15:1
|394:304
|15
|2.
|Francie
|5
|4
|0
|0
|1
|13:4
|405:351
|12
|3.
|Švédsko
|5
|1
|2
|0
|2
|10:10
|439:423
|7
|4.
|Chorvatsko
|5
|0
|2
|1
|2
|8:13
|432:459
|5
|5.
|Slovensko
|5
|1
|0
|2
|2
|7:12
|379:411
|5
|6.
|Černá Hora
|5
|0
|0
|1
|4
|2:15
|307:408
|1