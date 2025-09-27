ONLINE: Česko - Bulharsko. Volejbalisté zabojují v semifinále MS

Lídr bulharského týmu Aleksandar Nikolov je se 119 body nejproduktivnějším hráčem turnaje, těží z nahrávek svého bratra Simeona. Utkání začne v 8:30 SELČ.
ONLINE: Česko vs. Bulharsko
Semifinále MS volejbalistů v podrobné reportáži
Už postupem do semifinále se čeští volejbalisté postarali o nejlepší výsledek od rozpadu federace.
K zisku medaile potřebují vyhrát alespoň jeden ze zbývajících dvou zápasů.
|
Kouč volejbalistů: Potřebujeme, aby se hráči zbláznili. Zlato by bylo neuvěřitelné
A Bulhaři jsou papírově přijatelnější soupeř než kdokoliv ze druhého semifinále Polsko - Itálie, kde se potkaly dva nejlepší týmy aktuálního světového žebříčku, které si na MS mezi sebe rozdělily poslední tři tituly.