Čeští volejbalisté bojují o senzační medaili z mistrovství světa. V semifinále šampionátu na Filipínách hrají s dosud neporaženým Bulharskem, které ve čtvrtfinále otočilo zápas proti Američanům z 0:2 na sety.

Čeští hráči slaví uhraný bod ve čtvrtfinále MS. | foto: AP

Lídr bulharského týmu Aleksandar Nikolov je se 119 body nejproduktivnějším hráčem turnaje, těží z nahrávek svého bratra Simeona. Utkání začne v 8:30 SELČ.

Už postupem do semifinále se čeští volejbalisté postarali o nejlepší výsledek od rozpadu federace.

K zisku medaile potřebují vyhrát alespoň jeden ze zbývajících dvou zápasů.

Kouč volejbalistů: Potřebujeme, aby se hráči zbláznili. Zlato by bylo neuvěřitelné

A Bulhaři jsou papírově přijatelnější soupeř než kdokoliv ze druhého semifinále Polsko - Itálie, kde se potkaly dva nejlepší týmy aktuálního světového žebříčku, které si na MS mezi sebe rozdělily poslední tři tituly.

ONLINE: Česko - Bulharsko. Volejbalisté zabojují v semifinále MS

27. září 2025  5:59

Baseballisté prohráli s Itálií a na ME si zahrají o bronz se Španělskem

Čeští baseballisté do premiérového finále na mistrovství Evropy nepostoupili. V Rotterdamu v semifinále prohráli s Itálií 5:8 a zahrají si o bronz. O první cenný kov v historii se utkají v sobotu od...

26. září 2025  18:50

Tým bez zkušenosti. Až budoucnost ukáže, co máme, říká kouč nováčka ŽBL Medvecký

Někdejší basketbalový reprezentant Dušan Medvecký se vrací k trénování a navíc do legendární haly Tatran. Vede basketbalistky Basketu Ostrava, které dostaly divokou kartu, aby po odstoupení celku LOH...

26. září 2025  18:44

