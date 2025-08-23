Třetí výhra ve skupině. Čeští volejbalisté porazili na MS do 21 let Brazílii

Českobudějovický univerzál Tomáš Brichta zaznamenal 15 bodů. „I když to bylo 3:0, tak to bylo strašně těžké utkání. Pomohla nám střídačka, porazit Brazílii na takovémto turnaji je fantazie,“ uvedl Nekola na svazovém webu. Česká seniorská reprezentace nad Brazílií nikdy nevyhrála, naposledy se to povedlo týmu ČSSR v roce 1982.
Střídající Daniel Waclaw dodal, že na hráčích už byla znát únava z předchozích zápasů s Kolumbií a Kubou. „Třetí set už nám opravdu docházely síly. Brazílie přitvrdila, vystřídali tam a prohrávali jsme asi o čtyři body. Ale potom se ukázala obrovská zarputilost celého týmu,“ vyzdvihl po obratu na 25:23.
Po dnu volna nastoupí volejbalisté v pondělí proti Bulharsku, skupinu pak zakončí proti dosud rovněž neporaženému Japonsku.
Mistrovství světa volejbalistů do 21 let
Ťiang-men (Čína)
Skupina C