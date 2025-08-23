Třetí výhra ve skupině. Čeští volejbalisté porazili na MS do 21 let Brazílii

Autor: ,
  15:08
Čeští volejbalisté do 21 let porazili na mistrovství světa Brazílii 3:0 a na šampionátu v Číně vyhráli i třetí zápas v základní skupině. Po výhře nad volejbalovou velmocí má tým trenéra Michala Nekoly velmi blízko k postupu do osmifinále.

Volejbalista Tomáš Brichta | foto: Profimedia.cz

Českobudějovický univerzál Tomáš Brichta zaznamenal 15 bodů. „I když to bylo 3:0, tak to bylo strašně těžké utkání. Pomohla nám střídačka, porazit Brazílii na takovémto turnaji je fantazie,“ uvedl Nekola na svazovém webu. Česká seniorská reprezentace nad Brazílií nikdy nevyhrála, naposledy se to povedlo týmu ČSSR v roce 1982.

Střídající Daniel Waclaw dodal, že na hráčích už byla znát únava z předchozích zápasů s Kolumbií a Kubou. „Třetí set už nám opravdu docházely síly. Brazílie přitvrdila, vystřídali tam a prohrávali jsme asi o čtyři body. Ale potom se ukázala obrovská zarputilost celého týmu,“ vyzdvihl po obratu na 25:23.

Po dnu volna nastoupí volejbalisté v pondělí proti Bulharsku, skupinu pak zakončí proti dosud rovněž neporaženému Japonsku.

Mistrovství světa volejbalistů do 21 let

Ťiang-men (Čína)

Skupina C
Česko - Brazílie 3:0 (21, 20, 23)

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. LublaňHokej - - 23. 8. 2025:Vítkovice vs. Lublaň //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.09
  • 7.00
  • 120.00
Vsetín vs. UničovFotbal - 4. kolo - 23. 8. 2025:Vsetín vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 3.15
  • 3.40
  • 1.80
Velvary vs. ZápyFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Velvary vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.35
  • 3.48
  • 2.20
Most/Souš vs. BrozanyFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Most/Souš vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 30.00
  • 120.00
Union Berlín vs. StuttgartFotbal - 1. kolo - 23. 8. 2025:Union Berlín vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.60
  • 3.80
  • 1.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

ONLINE: Tottenham zdolal City, v akci Aston Villa. Večer Arsenal hostí nováčka

Sledujeme online

Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Od 16 hodin hraje třeba Aston Villa na půdě Brentfordu, v 18.30 pak Arsenal hostí...

23. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  15:30

Dvě atraktivní posily pro Ústí: Belgičan Idumbo a poloviční Čech Toure

Ústecký fotbal sílí, nováček druhé ligy angažoval dvě posily ze Západu. Belgického útočníka Francka Idumba už klub zaregistroval, z Anglie pak přivádí stopera Seydila Toureho, který má senegalské i...

23. srpna 2025  15:19

Fuksa na světovém šampionátu vládl na kilometru, Dostál dojel čtvrtý

Aktualizujeme

Martin Fuksa obhájil v Miláně světový titul na 1000 metrů. Český kanoista porazil soupeře rozdílem třídy a má čtvrté zlato z mistrovství světa v kariéře. Kajakář Josef Dostál, druhý český olympijský...

23. srpna 2025  15:17

Třetí výhra ve skupině. Čeští volejbalisté porazili na MS do 21 let Brazílii

Čeští volejbalisté do 21 let porazili na mistrovství světa Brazílii 3:0 a na šampionátu v Číně vyhráli i třetí zápas v základní skupině. Po výhře nad volejbalovou velmocí má tým trenéra Michala...

23. srpna 2025  15:08

Vuelta ONLINE: Poprvé v Itálii, s šancí pro sprintery. Týmy favoritů si únik hlídají

Sledujeme online

90 let od založení a 80. ročník slaví letos španělská Vuelta. Třetí Grand Tour v kalendáři se může pochlubit silným polem favoritů a tradičně náročným programem. Začíná však nezvykle zlehka,...

23. srpna 2025  13:10,  aktualizováno  14:38

Z Bruselu honem do Jablonce pro titul. Tyčkařka Švábíková pošesté ovládla MČR

Tyčkařka Amálie Švábíková po bleskovém přesunu z Bruselu, kde v pátek večer závodila na mítinku Diamantové ligy, získala svůj šestý republikový titul. Na šampionátu v Jablonci nad Nisou by jí k tomu...

23. srpna 2025  14:38

Jakobsena opět zastavil úraz, po pádu na Renewi Tour má zlomenou klíční kost

Na dlouhý seznam zdravotních patálií nizozemského cyklisty Fabia Jakobsena nyní přibyla zlomenina klíční kosti. Stájový kolega Pavla Bittnera z týmu Picnic PostNL se zranil při pádu v páteční třetí...

23. srpna 2025  13:23

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan...

23. srpna 2025  12:37

Tříměsíční distanc. Lindvik a Forfang pykají za skandál s kombinézami na MS

Norští skokani na lyžích Marius Lindvik a Johann André Forfang přijali od Mezinárodní lyžařské federace FIS tříměsíční trest za porušení etického kodexu při skandálu s upravenými kombinézami na...

23. srpna 2025  12:14

V Tokiu na billboardech, v Domažlicích s trdelníkem. Zlatá Haruka a její český svět

Premium

Na atletickém stadionu v Domažlicích se pracuje. „Dodělávají tu nový tartanový ovál. Už měl být hotový. Ale klasické české firmy z toho chtějí vytáhnout co nejvíc peněz a hledají, co nejde,“ povídá...

23. srpna 2025

Kajakář Dostál je ve finále pětistovky na MS, postoupila také kanoistka Řáhová

Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Miláně do finále i na pětistovce, kde obhajuje titul. Olympijský vítěz obsadil v semifinále třetí místo a navázal na postup na kilometru. Druhé...

23. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:54

Semifinále Bouzkové v Monterrey zastavil déšť, zápas by měl pokračovat večer

Tenistka Marie Bouzková bude dohrávat semifinálový duel s Jekatěrinou Alexandrovovou na turnaji v Monterrey až v sobotu večer českého času. Páteční utkání s druhou nasazenou Ruskou muselo být v...

23. srpna 2025  10:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.