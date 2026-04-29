Čeští stolní tenisté jasně podlehli Slovinsku, na MS jsou blízko vyřazení

Ve čtvrtek zakončí účinkování v základní skupině duelem proti favorizovanému Španělsku, které oba dosavadní zápasy vyhrálo. Při očekávané výhře Slovinců nad Bahrajnem udrží výběr mexického trenéra Salvadora Uribeho v turnaji jen vítězství 3:0.
Proti Slovinsku měl k zisku bodu nejblíže Pavel Širuček. Proti Denimu Kozulovi stáhl ztrátu 0:2 na sety a pátou sadu měl dobře rozehranou, ale obrat nedokonal.
České týmy mužů i žen na MS ve stolním tenisu družstev uspěly v prvních zápasech
„Asi nikdy se mi nestalo, abych v rozhodujícím setu nedohrál vedení 8:3. Zkazil jsem příjem, dostal jsem prasátko a cítil jsem, že to (soupeř) odvázal A najednou mu to tam začalo padat,“ litoval Širuček na svazovém webu.
Před ním Štěpán Brhel, který se dostal do týmu jako náhradník za nemocného Lubomíra Jančaříka, a ve třetím souboji Ondřej Květon uhráli proti soupeřům každý jen jeden set.
Od 18:00 čeká druhý zápas ženský tým. Po úterním vítězství 3:0 nad Mongolskem nastoupí proti Brazílii, jež má za sebou úspěch proti Kazachstánu 3:1.
V úvodní fázi šampionátu se hraje v každé skupině o dvě postupová místa. Čtrnáct vítězů a šest týmů z druhých příček si zajistí přímý postup do hlavního pavouka. Zbylých osm mužstev z druhých pozic v tabulkách si zahraje předkolo o čtyři zbylá místa.
Mistrovství světa družstev ve stolním tenisu
Londýn
Muži:
Ženy: