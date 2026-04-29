Čeští stolní tenisté jasně podlehli Slovinsku, na MS jsou blízko vyřazení

  18:13
Druhý zápas českým stolním tenistům na mistrovství světa družstev nevyšel a jsou v Londýně na pokraji vyřazení. Po úterní hladké výhře nad Bahrajnem reprezentanti prohráli se Slovinskem 0:3.

Český stolní tenista Ondřej Květon na MS družstev v Londýně. | foto: AP

Ve čtvrtek zakončí účinkování v základní skupině duelem proti favorizovanému Španělsku, které oba dosavadní zápasy vyhrálo. Při očekávané výhře Slovinců nad Bahrajnem udrží výběr mexického trenéra Salvadora Uribeho v turnaji jen vítězství 3:0.

Proti Slovinsku měl k zisku bodu nejblíže Pavel Širuček. Proti Denimu Kozulovi stáhl ztrátu 0:2 na sety a pátou sadu měl dobře rozehranou, ale obrat nedokonal.

České týmy mužů i žen na MS ve stolním tenisu družstev uspěly v prvních zápasech

„Asi nikdy se mi nestalo, abych v rozhodujícím setu nedohrál vedení 8:3. Zkazil jsem příjem, dostal jsem prasátko a cítil jsem, že to (soupeř) odvázal A najednou mu to tam začalo padat,“ litoval Širuček na svazovém webu.

Před ním Štěpán Brhel, který se dostal do týmu jako náhradník za nemocného Lubomíra Jančaříka, a ve třetím souboji Ondřej Květon uhráli proti soupeřům každý jen jeden set.

Od 18:00 čeká druhý zápas ženský tým. Po úterním vítězství 3:0 nad Mongolskem nastoupí proti Brazílii, jež má za sebou úspěch proti Kazachstánu 3:1.

V úvodní fázi šampionátu se hraje v každé skupině o dvě postupová místa. Čtrnáct vítězů a šest týmů z druhých příček si zajistí přímý postup do hlavního pavouka. Zbylých osm mužstev z druhých pozic v tabulkách si zahraje předkolo o čtyři zbylá místa.

Mistrovství světa družstev ve stolním tenisu

Londýn

Muži:
Slovinsko - Česko 3:0
Jorgič - Brhel 3:1 (1, 5, -11, 3), Kožul - Širuček 3:2 (1, 10, -12, -4, 9), Tokič - Květon 3:1 (-9, 7, 7, 6)

Ženy:
18:00 Česko - Brazílie

Čeští stolní tenisté jasně podlehli Slovinsku, na MS jsou blízko vyřazení

