Marný boj proti světovým jedničkám. Volejbalistky podlehly v Lize národů Itálii

Italky nehrají v úvodu Ligy národů v nejsilnější možné sestavě, ale i tak měly v kádru sedm zlatých medailistek z MS a pět vítězek z pařížské olympiády.
Svěřenkyně Jannise Athanasopulose vstoupily do zápasu nebojácně a v úvodu držely krok. Pak se ale české hráčky začaly těžko prosazovat proti výborné italské obraně a favoritky odskočily na 14:9. První set si hráčky z Apeninského poloostrova bez problémů pohlídaly.
Druhá sada byla nejvyrovnanější. Češky dokonce v jejím úvodu vedly 9:5, ale o náskok vzápětí přišly. Při podání nejproduktivnější hráčky zápasu Jekatěriny Antropovové, která celkem zaznamenala 21 bodů, se Itálie dostala do tříbodového trháku. Před koncovkou Češky snížily na jednobodový rozdíl, ale k vyrovnání je Italky nepustily a závěr setu znovu kontrolovaly.
V úvodu třetí sady přišla nejslabší pasáž českého týmu. Za stavu 3:8 trenér Athanasopulos své svěřenkyně při oddechovém čase nabádal, aby se vrátily k disciplinované obraně v kombinaci bloku a pole. Italky odskočily dokonce na 8:17, ale pak polevily a české volejbalistky se při podání střídající smečařky Evy Svobodové vrátily do hry.
Uvolněnou hrou se znovu přiblížily soupeřkám na jediný bod, ale pak si Itálie za stavu 24:20 vypracovala čtyři mečboly. Ten třetí proměnila svým posledním nechytatelným útokem Antropovová, která nastoupila na smeči místo svého obvyklého postu univerzálky.
Vedle útoku také trápila české volejbalistky servisem, připsala si šest es. „Je to z výšky, rychle a plachtí to, takže pokud uděláte jeden blbý pohyb nebo podá kousek od vás, tak skoro nemáte šanci,“ uvedla v nahrávce pro média Daniela Digrinová.
Nejproduktivnější českou volejbalistkou byla se 16 body univerzálka Monika Brancuská, dalších jedenáct přidala smečařka Michaela Mlejnková. „Myslím, že jsme s nimi držely krok, byly dobré výměny, ale ukázaly nám, proč jsou nejlepší tým na světě, skoro 40 zápasů neprohrály. Ale nemáme se za co stydět,“ řekla kapitánka Mlejnková.
Pozitivně zápas hodnotil i trenér Athanasopulos, i když uznal, že zejména v prvním setu to bylo proti italské defenzivě takřka nehratelné. „Nikdy netrénujeme na tak vysoké úrovni. Ale celkově jsem hrdý, jak holky bojovaly, zejména ve třetím setu. Nikdy se nevzdaly,“ dodal.
Další zápas v Lize národů čeká české volejbalistky ve čtvrtek, kdy se rovněž od 10 hodin utkají s další volejbalovou velmocí Spojenými státy americkými.
Ligy národů volejbalistek
Pasig City (Filipíny):
Česko - Itálie 0:3 (-18, -21, -22)