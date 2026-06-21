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České volejbalistky v Lize národů po obratu udolaly Dominikánskou republiku

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  13:25
České volejbalistky v Lize národů udolaly Dominikánskou republiku 3:2, téměř tříhodinový zápas otočily z 0:2 na sety a ve čtvrtém odvrátily dva mečboly. Pátou sadu Češky získaly 15:10.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: VolleyballWorld

Na závěr turnaje na Filipínách si tak po třech prohrách připsaly první vítězství, celkově čtvrté z osmi letošních zápasů v elitní soutěži.

Dominikánská republika, která v sobotu překvapivě porazila Japonsko, vstoupila do zápasu lépe a první set získala hladce 25:17. Pak české volejbalistky promarnily šestibodové vedení a po nepovedené koncovce prohrály 24:26. Třetí sadu vyhrály 25:18, čtvrté dějství plné obratů urvaly pro sebe 31:29 a v tie-breaku byly od začátku lepší.

Nejproduktivnější hráčkou českého týmu byla s 28 body univerzálka Monika Brancuská. V závěru zápasu táhla tým smečařka Helena Grozer, která zaznamenala 13 bodů.

Utkání Ligy národů volejbalistek v Manile:

Česko - Dominikánská republika 3:2 (-17, -24, 18, 29, 10)
Rozhodčí: Michlicová (Pol.), Gharíb (Írán). Čas: 160 min.
Sestava a body Česka: Grabovská 1, Grozer 13, Koulisiani 8, Brancuská 28, Mlejnková 14, Jehlářová 14, libero Digrinová - Orvošová 4, Pragerová, Dostálová, Svobodová 4, Kneiflová, Rejmanová. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Dominikánské republiky: Herediaová 17, Peňová, Gonzálezová a J. Martínezová po 15.

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  • 11.70
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