České volejbalistky v Lize národů po obratu udolaly Dominikánskou republiku

Na závěr turnaje na Filipínách si tak po třech prohrách připsaly první vítězství, celkově čtvrté z osmi letošních zápasů v elitní soutěži.
Dominikánská republika, která v sobotu překvapivě porazila Japonsko, vstoupila do zápasu lépe a první set získala hladce 25:17. Pak české volejbalistky promarnily šestibodové vedení a po nepovedené koncovce prohrály 24:26. Třetí sadu vyhrály 25:18, čtvrté dějství plné obratů urvaly pro sebe 31:29 a v tie-breaku byly od začátku lepší.
Nejproduktivnější hráčkou českého týmu byla s 28 body univerzálka Monika Brancuská. V závěru zápasu táhla tým smečařka Helena Grozer, která zaznamenala 13 bodů.
Utkání Ligy národů volejbalistek v Manile:
Česko - Dominikánská republika 3:2 (-17, -24, 18, 29, 10)
Nejvíce bodů Dominikánské republiky: Herediaová 17, Peňová, Gonzálezová a J. Martínezová po 15.