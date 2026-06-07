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České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů rozdrtily Thajsko

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  7:40
České volejbalistky na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Nankingu přehrály Thajsko hladce 3:0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovaly a zvítězily 25:14, 25:19 a 25:11.

Radost českých volejbalistek | foto: VolleyballWorld

Svěřenkyně Jannise Athanasopulose využily výškovou převahu a celkem zaznamenaly 15 bodových bloků. Po dni volna hrály výborně také v útoku. Nejproduktivnější hráčkou dnes byla se 14 body univerzálka Monika Brancuská.

Od prvních minut měly české volejbalistky zápas pod kontrolou. Thajské hráčky, které ještě v letošní Lize národů nevyhrály a měly v nohou sobotní pětisetové utkání s Belgií, jim v úvody pomohly i několika nevynucenými chybami v útoku. Rychle z toho bylo české vedení 8:2. Následovalo suverénní vystoupení v první sadě, které po nahrávce Pavly Šmídové zakončila útokem blokařka Ela Koulisiani.

Na začátku druhého setu však české hráčky na chvíli vypadly z rytmu a nabraly tříbodovou ztrátu. Nedařilo se jim tolik na servisu, naopak Thajky se v útoku i obraně rozehrály. Na devíti bodech bylo sice už skóre vyrovnané, ale trhák se Česku proti houževnatým soupeřkám dlouho nedařil. Zlom přišel za stavu 17:17, kdy při podání Koulisiani Češky zaznamenaly čtyři body za sebou. Koncovku si pak už pohlídaly.

„Myslím, že Thajky se nás pokusily zatlačit i servisem. Ale jak jsme byly trpělivé, zvládly jsme to. Zase ten náš týmový duch, co máme, zafungoval,“ komentovala tuto pasáž v nahrávce pro média nahrávačka Květa Grabovská.

Ve třetí sadě odpor soupeřek definitivně zlomily. Vše nastartovala účinným servisem Šmídová, která umožnila spoluhráčkám blokovat míče z vysokých nahrávek. Přineslo to vedení 5:0 a náskok utěšeně narůstal až na 14:3. Zbytek utkání se už dohrával, na palubovku se dostaly i hráčky z lavičky. Z těch se dařilo zejména smečařce Evě Svobodové, která si připsala čtyři body.

„Hrozně jednoduché hodnocení, já jsem megaráda za tým,“ řekla smečařka Helena Grozer. Pozdravila na dálku zraněnou nahrávačku Kateřinu Valkovou. „Chybí nám tu. Ale chci vyzdvihnout výkon Vinci i Květky. Myslím, že to zvládají skvěle,“ dodala.

České reprezentantky tak zatím navazují na loňskou úspěšnou premiérovou sezonu v Lize národů, v níž vyhrály pět ze 12 zápasů a skončily jedenácté. „Úplně perfektní, tohle se nám mohlo jenom zdát. Vyhrát třikrát 3:0, bomba. Alespoň můžeme lépe zregenerovat a jít pozitivně do dalšího turnaje,“ rozplývala se Grabovská.

Radost měl i řecký trenér v českých službách Athanasopulos. „Tenhle tým je skvělý. Vždycky uděláme nějaké překvapení, užíváme si každou chvíli, kdy jsme tady. Po porážce s Polskem jsme hodně diskutovali o tom, jak se musíme chovat, že nemůžeme hledat omluvy, že jsme unavené. Děvčata odvedla skvělou práci, jsem hrdý na ně i na celý realizační tým. Protože ten nespal vůbec,“ uvedl.

Nyní se výprava přesune na Filipíny, kde odehraje od 17. června další turnaj Ligy národů. Tam čekají obhájkyně titulu a úřadující mistryně světa z Itálie, USA, Japonsko a Dominikánská republika.

Liga národů volejbalistek v Nankingu (Čína):

Česko - Thajsko 3:0 (14, 19, 11)

Rozhodčí: Sarikaya (Tur.), Luo Wen-šeng (Čína).

Sestava a body Česka: Šmídová 3, Grozer 9, Koulisiani 9, Brancuská 14, Mlejnková 8, Jehlářová 12, libera Digrinová/Dostálová - Grabovská, Orvošová 2, Kneiflová 2, Rejmanová, Svobodová 4. Trenér: Athanasopulos.

Nejvíce bodů Thajska: Pimpičajaová 8, Tchatdaová 6.

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