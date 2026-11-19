„Čekají nás čtyři dny, kdy budeme trénovat s házenkářkami z domácí soutěže. Budeme mít k dispozici osm hráček a dvě brankářky. Zbytek týmu dorazí na konci víkendu po odehrání utkání zahraničních soutěží. Celý týden pak budeme mít k dispozici dvacetičlenný kádr, se kterým absolvujeme finální přípravu,“ uvedla na svazovém webu trenérská dvojice.
Na kempu bude tým ladit poslední detaily před vstupem do šampionátu. „První dny se zaměříme na střelbu a spolupráci v menších skupinách s pivotem, chceme pracovat na individuálních věcech. Až budeme kompletní, budeme se věnovat nácvikům obranné i útočné činnosti včetně přechodové fáze směrem k mistrovství,“ přiblížili trenéři.
Do konečné nominace na závěrečný turnaj se nevejdou dvě hráčky. „Rozhodování o nominaci patří k naší pravomoci a je nedílnou součástí naší práce. Věříme, že uděláme další krok k tomu, abychom bojovali o co nejlepší výsledky ve všech třech zápasech,“ podotkli Hlavatý s Čurdou.
Šampionát bude hostit pět zemí, český tým se představí v Brně ve skupině D, v níž se utká s Nizozemskem, Chorvatskem a Rakouskem. Do další fáze turnaje postoupí dva celky z každé skupiny. Česko bude spolupořádat vrcholný šampionát poprvé v samostatné historii.
„Skupina je náročná, ve všech týmech jsou házenkářky, které hrají pravidelně Ligu mistryň a Evropskou ligu. Je potřeba si uvědomit, že rozdíl mezi týmy, které hrají předkolo Evropské ligy a dostávají se do Final Four, a mezi týmy naší domácí ligy, je veliký. Uděláme vše, abychom měli co nejlepší výsledky a získali ve skupině co nejvíce bodů,“ uvedli trenéři.
Nominace na kemp
Brankářky: Sabrina Novotná (Mety/Fr.), Patricie Wizurová (Poruba), Michaela Malá (Most)
Pravá křídla: Anna Franková (Rödertal/Něm.), Tereza Pazderová, Dominika Zachová (obě Most)
Pravé spojky: Valerie Smetková (Brest/Fr.), Marie Poláková (Halle-Neustadt/Něm.)
Střední spojky: Veronika Holečková (Slavia Praha), Julie Franková (Most), Kamila Březinová (Neckarsulm/Něm.)
Levé spojky: Markéta Jeřábková (Odense/Dán.), Charlotte Cholevová (Metzingen/Něm.), Veronika Vávrová (Kynžvart), Tereza Vostárková (Slavia Praha), Eliška Desortová (Blomberg-Lippe/Něm.)
Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Bistrita/Rum.), Klára Kubálková (Olomouc)
Pivotky: Anna Jestříbková (Most), Karolína Pejšová (Slavia Praha)