Házenkářky v Brně vyzvou i favoritky z Nizozemska. Koho další na ME potkají?

Celou úvodní fázi odehrají svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy v Brně.
Česko bude spolupořádat velký házenkářský šampionát poprvé v samostatné historii a od roku 1990, kdy hostilo mistrovství světa mužů. Jedna ze základních skupin se odehraje v Brně. Ženské Euro se premiérově uskuteční v pěti zemích, vedle Česka zavítá i do Rumunska, Slovenska, Turecka a Polska, kde vyvrcholí.
Los rozdělil 24 účastnických zemí do šesti čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy projdou do další fáze turnaje. Tou budou dvě šestičlenné skupiny. Češky by se v případě postupu z úvodní části v Brně představily v Katovicích.