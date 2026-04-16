Házenkářky v Brně vyzvou i favoritky z Nizozemska. Koho další na ME potkají?

České házenkářky se v prosinci na domácím mistrovství Evropy utkají v základní skupině D s favoritem z Nizozemska, Rakouskem a Chorvatskem. Rozhodl o tom čtvrteční los v jednom z dějišť závěrečného turnaje v Katovicích.

České házenkářky se radují z vítězství nad Tureckem. | foto: ČTK

Celou úvodní fázi odehrají svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy v Brně.

Česko bude spolupořádat velký házenkářský šampionát poprvé v samostatné historii a od roku 1990, kdy hostilo mistrovství světa mužů. Jedna ze základních skupin se odehraje v Brně. Ženské Euro se premiérově uskuteční v pěti zemích, vedle Česka zavítá i do Rumunska, Slovenska, Turecka a Polska, kde vyvrcholí.

Los rozdělil 24 účastnických zemí do šesti čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy projdou do další fáze turnaje. Tou budou dvě šestičlenné skupiny. Češky by se v případě postupu z úvodní části v Brně představily v Katovicích.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

ONLINE: Česko - Německo 2:2. Po dalším rychlém kontru vyrovnává Loibl

Sledujeme online
Německý brankář Leon Hungerecker likviduje další šanci českého týmu.

Čeští hokejisté zahajují přípravu na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. V prvním přátelském utkání hostí v Karlových Varech od 17.30 Německo. Zápas můžete sledovat v podrobné reportáži online.

16. dubna 2026  18:53

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

16. dubna 2026  17:24,  aktualizováno  18:49

Plavkyni Seemanovou čeká na ostravské Velké ceně první letošní start

Barbora Seemanová na Plzeňských sprintech

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová bude poprvé od loňského října, kdy se zúčastnila Slovakia Swimming Cupu v Šamoríně, závodit. Tento víkend se zúčastní Velké ceny Ostravy. A stejně jako další...

16. dubna 2026  18:46

Messi koupil klub z páté španělské ligy. Má pomoct zastavit jeho propad

Lionel Messi slaví branku Interu.

Osminásobný vítěz Zlatého míče a mistr světa Argentinec Lionel Messi se stal majitelem fotbalového celku Cornellá. Katalánský klub, který hraje pátou nejvyšší španělskou soutěž, o tom informoval na...

16. dubna 2026  18:36

Hlavní kouč hokejistů Moták, asistentem je Gross. Národní tým potvrdil nové trenéry

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták (vpravo)a jeho asistent Pavel Gross.

Novým koučem hokejové reprezentace po Radimu Rulíkovi je Zdeněk Moták, který národní tým převezme po mistrovství světa ve Švýcarsku. Potvrdily se tak informace iDNES.cz. Výkonný výbor svazu...

16. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  18:36

Obviněný rozhodčí Tomanec vystoupil z FAČR, fotbalisté Startu Brno jsou bez výplat

Fotbalový zápas na hřišti Startu Brno

Rozhodčí Josef Tomanec vystoupil z Fotbalové asociace ČR (FAČR). Sudí z moravské třetí a čtvrté ligy figuroval mezi obviněnými v sázkařské korupční kauze, po jeho odchodu z asociace s ním etická...

16. dubna 2026  18:10

Nejvíc za pyrotechniku zaplatí Baník, Olomouc dostala pokutu za rasismus

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Baník Ostrava zaplatí 180 tisíc korun za to, že jeho fanoušci použili pyrotechniku a přerušili tím utkání 28. ligového kola se Slavií. Pražský klub rovněž kvůli pyrotechnice dostal pokutu 70 tisíc...

16. dubna 2026  17:53

Litvínovský Polášek: Baráž? Všichni v tom máme prsty. Jihlavě to nevyjde

Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Domácí...

Hokejová sezona ještě neskončila, ale Litvínov, řečeno s trochou nadsázky, má už za sebou letní přípravu. Dvaačtyřicet dnů bez ostrého zápasu, tvrdé tréninkové dávky. Všechno kvůli jediné sérii....

16. dubna 2026  17:45

Chtěla jsem to vzdát. Světová jednička popsala nejtěžší období svého života

Aryna Sabalenková se raduje z vítězství v Miami.

Tenistka Aryna Sabalenková je dnes jasnou světovou jedničkou. Sbírá tituly, obdiv fanoušků i respekt soupeřek. Ještě před pár lety ale bylo všechno jinak. Běloruská hvězda teď otevřeně přiznala, že...

16. dubna 2026  17:29

Tvrdík o Chorém: Plivnutí nelze dokázat, po trestu je poptávka. Komisi pustil i video

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Nedělní verdikt sudího Marka Radiny označil za dvojí metr ve vztahu k jiným podobným situacím. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík vystoupil po slyšení u Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace...

16. dubna 2026  16:43

Zemřel Alex Manninger, někdejší brankář Arsenalu. Do jeho auta narazil vlak

Brankář Alex Manninger v dresu Arsenalu.

Ve věku 48 let zemřel bývalý rakouský fotbalista Alex Manninger. Někdejší brankář nepřežil nehodu nedaleko rodného Salcburku, kde do jeho auta na přejezdu narazil vlak. V rámci své kariéry chytal za...

16. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:41

