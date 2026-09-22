České házenkářky čeká chebský turnaj, chystají se na evropský šampionát v Brně

Na západě Čech se postupně utkají s béčkem Norska, Polskem a Slovinskem. Do týmu se vrací hlavní opora Markéta Jeřábková.
Česká reprezentace nastoupí k prvním zápasům od dubna, kdy uzavřela Euro Cup pro již kvalifikované země na prosincový šampionát.
„Očekávání od tohoto kempu máme vysoká. Finalizujeme přípravu, máme poslední tři srazy před mistrovstvím Evropy a scházíme se po třech měsících. Moc se těšíme. Chceme maximálně pilovat věci směrem k šampionátu, času už moc nezbývá,“ citoval svazový web trenérskou dvojici.
Polky i Slovinky se stejně jako český celek zúčastní v prosinci šampionátu. Norsko, které obhajuje evropské zlato, nepřiveze do Chebu nejsilnější výběr. „Na turnaji nás prověří velmi kvalitní evropská špička. Jsou to skvělé týmy, které patří k silným soupeřům. Pro nás je to výborná příprava, ve které si můžeme ověřit, co nám funguje a na co se případně můžeme ještě zaměřit,“ uvedla trenérská dvojice.
Do týmu se vrací jedna z hlavních opor a dlouhodobě nejlepší střelkyně Jeřábková. Třicetiletá spojka kvůli mateřství za reprezentaci nehrála zápas skoro dva roky, naposledy nastoupila za národní celek předloni v prosinci.
„Její návrat je velmi důležitý jak směrem k hernímu výkonu, tak i směrem do kabiny. Jsme přesvědčeni, že pro tým bude přínosem, takových kvalitních hráček jako ona česká házená nemá. Markéta má obrovské zkušenosti s těžkými zápasy, jsme moc rádi, že se vrací,“ uvedli trenéři.
„V tenhle moment máme nejsilnější možný kádr, zraněná je Eliška Desortová. Uvidíme, jak bude probíhat její rekonvalescence a kdy se zapojí. Kemp taky ukáže, jak na tom zdravotně hráčky jsou,“ doplnili Čurda s Hlavatým.
Před Eurem se tým sejde ještě v druhé polovině října, kdy v Mostě odehraje přípravné utkání se Švýcarskem. Od 19. listopadu už se reprezentace bude chystat v Brně, kde 4. prosince vstoupí do čtyřčlenné skupiny D proti Nizozemsku. V základní fázi změří síly ještě s Chorvatskem a Rakouskem.
Nominace českých házenkářek
Brankářky: Sabrina Novotná (Mety/Fr.), Patricie Wizurová (Poruba), Michaela Malá
Pravá křídla: Dominika Zachová (obě Most), Anna Franková (Rödertal/Něm.), Tereza Pazderová (Most)
Pravé spojky: Valerie Smetková (Brest Bretagne/Fr.), Marie Poláková (Halle-Neustadt/Něm.), Tereza Filípková (Kynžvart)
Střední spojky: Veronika Holečková (Slavia Praha), Julie Franková (Most), Kamila Březinová (Neckarsulm/Něm.)
Levé spojky: Markéta Jeřábková (Odense/Dán.), Charlotte Cholevová (Metzingen/Něm.), Veronika Vávrová (Kynžvart), Tereza Vostárková (Slavia Praha)
Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Gloria Bistrita/Rum.), Klára Kubálková (Olomouc), Anna Kubálková (Dunajská Streda), Kristýna Königová (Kynžvart)
Pivotky: Anna Jestříbková (Most), Karolína Pejšová (Slavia Praha).