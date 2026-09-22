Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

České házenkářky čeká chebský turnaj, chystají se na evropský šampionát v Brně

Autor: ,
  16:01

Markéta Jeřábková (vlevo) se hecuje během kvalifikace na mistrovství Evropy. | foto: Hanka Vrbková / Česká házená

České házenkářky začínají závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého čeká první akce nové sezony, od středy do neděle odehrají tradiční turnaj čtyř zemí v Chebu.

Na západě Čech se postupně utkají s béčkem Norska, Polskem a Slovinskem. Do týmu se vrací hlavní opora Markéta Jeřábková.

Česká reprezentace nastoupí k prvním zápasům od dubna, kdy uzavřela Euro Cup pro již kvalifikované země na prosincový šampionát.

„Očekávání od tohoto kempu máme vysoká. Finalizujeme přípravu, máme poslední tři srazy před mistrovstvím Evropy a scházíme se po třech měsících. Moc se těšíme. Chceme maximálně pilovat věci směrem k šampionátu, času už moc nezbývá,“ citoval svazový web trenérskou dvojici.

Polky i Slovinky se stejně jako český celek zúčastní v prosinci šampionátu. Norsko, které obhajuje evropské zlato, nepřiveze do Chebu nejsilnější výběr. „Na turnaji nás prověří velmi kvalitní evropská špička. Jsou to skvělé týmy, které patří k silným soupeřům. Pro nás je to výborná příprava, ve které si můžeme ověřit, co nám funguje a na co se případně můžeme ještě zaměřit,“ uvedla trenérská dvojice.

Do týmu se vrací jedna z hlavních opor a dlouhodobě nejlepší střelkyně Jeřábková. Třicetiletá spojka kvůli mateřství za reprezentaci nehrála zápas skoro dva roky, naposledy nastoupila za národní celek předloni v prosinci.

„Její návrat je velmi důležitý jak směrem k hernímu výkonu, tak i směrem do kabiny. Jsme přesvědčeni, že pro tým bude přínosem, takových kvalitních hráček jako ona česká házená nemá. Markéta má obrovské zkušenosti s těžkými zápasy, jsme moc rádi, že se vrací,“ uvedli trenéři.

Daniel Čurda (vlevo) a Tomáš Hlavatý se stali novými trenéři českých házenkářek.

„V tenhle moment máme nejsilnější možný kádr, zraněná je Eliška Desortová. Uvidíme, jak bude probíhat její rekonvalescence a kdy se zapojí. Kemp taky ukáže, jak na tom zdravotně hráčky jsou,“ doplnili Čurda s Hlavatým.

Před Eurem se tým sejde ještě v druhé polovině října, kdy v Mostě odehraje přípravné utkání se Švýcarskem. Od 19. listopadu už se reprezentace bude chystat v Brně, kde 4. prosince vstoupí do čtyřčlenné skupiny D proti Nizozemsku. V základní fázi změří síly ještě s Chorvatskem a Rakouskem.

Nominace českých házenkářek

Brankářky: Sabrina Novotná (Mety/Fr.), Patricie Wizurová (Poruba), Michaela Malá

Pravá křídla: Dominika Zachová (obě Most), Anna Franková (Rödertal/Něm.), Tereza Pazderová (Most)

Pravé spojky: Valerie Smetková (Brest Bretagne/Fr.), Marie Poláková (Halle-Neustadt/Něm.), Tereza Filípková (Kynžvart)

Střední spojky: Veronika Holečková (Slavia Praha), Julie Franková (Most), Kamila Březinová (Neckarsulm/Něm.)

Levé spojky: Markéta Jeřábková (Odense/Dán.), Charlotte Cholevová (Metzingen/Něm.), Veronika Vávrová (Kynžvart), Tereza Vostárková (Slavia Praha)

Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Gloria Bistrita/Rum.), Klára Kubálková (Olomouc), Anna Kubálková (Dunajská Streda), Kristýna Königová (Kynžvart)

Pivotky: Anna Jestříbková (Most), Karolína Pejšová (Slavia Praha).

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Palicová vs. HerrerováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Palicová vs. Herrerová //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 6:1, 5:4
  • 1.45
  • -
  • 2.71
Nosková vs. BoulterováTenis - Čtvrtfinále - 22. 9. 2026:Nosková vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 5:6
  • 1.14
  • -
  • 5.46
Gima vs. ForejtekTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Gima vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 5:4
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Sebovová vs. KnutsonováTenis - 1. kolo - 22. 9. 2026:Sebovová vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:1
  • 10.70
  • -
  • 1.05
Sakkariová vs. FruhvirtováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 22. 9. 2026:Sakkariová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 1.39
  • -
  • 2.94
Pardubice vs. LiberecHokej - 11. kolo - 22. 9. 2026:Pardubice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
22. 9. 18:00
  • 1.58
  • 4.59
  • 4.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Emoce na Davis Cupu. Jak nejen přítelkyně Lehečky a Menšíka fandily tenistům

Josefina Catinová, přítelkyně Jakuba Menšíka (vlevo), a Lucie Neumannová,...

Návrat Davis Cupu do pražské O₂ areny přilákal do hlediště největší české haly přes 13 tisíc fanoušků. Tenisový svátek prožívaly například přítelkyně Jiřího Lehečky a Jakuba Menšíka, v hledišti...

Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se

Ester Ledecká zveřejnila fotografie z posilovny.

Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Tak vypadají sportovkyně. Češky reagují na kontroverzní reklamu se Sydney Sweeney

Sydney Sweeney v nové provokativní kampani (září 2026)

Na kontroverzní reklamu se spoře oděnou Sydney Sweeney reagují také české sportovkyně. Přidaly se ke kolegyním z celého světa, které na sociálních sítích zveřejňují záběry ze závodů i tréninků a...

Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...

Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...

České házenkářky čeká chebský turnaj, chystají se na evropský šampionát v Brně

Markéta Jeřábková (vlevo) se hecuje během kvalifikace na mistrovství Evropy.

České házenkářky začínají závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého čeká první akce...

22. září 2026  16:01

Rychlobruslařská hala na okraji Českých Budějovic? Jihočeský kraj nabídl prostor

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Sportovní areál a tréninkové centrum na Složišti v Českých Budějovicích roky slouží především pro fotbalisty. Jihočeský kraj před časem získal rozsáhlé pozemky blízko sjezdu z dálnice D3 od města a...

22. září 2026  15:58

Jako Hašek! Postava ho v NHL připomněl ostrým hitem, soupeři skočil pod nohy

Michal Postava si odbyl premiéru v brance Detroitu.

Jako bychom tento zákrok už někde viděli. Český gólman Michal Postava v přípravném utkání NHL mezi Detroitem a Columbusem (0:1N) napodobil tygří skok legendárního hokejisty Dominika Haška, v dobrém...

22. září 2026  15:55

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...

22. září 2026  15:38

Fotbalové přestupy ONLINE: Jarolím skončil v Gdyni, Mönchengladbach převzal Blessin

Sledujeme online
Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

22. září 2026  14:44,  aktualizováno  15:22

Hazard se sešel s klukem, kterého neslavně nakopl. Miliardáři jsou dnes oba

Charlie Morgan (vlevo) a Eden Hazard

Jako teenagera ho znal celý fotbalový svět, přestože okolnosti jeho náhlé slávy nebyly právě nejpříjemnější. Dnes je Charliemu Morganovi 31 let a jeho jméno už dávno není spojováno pouze s...

22. září 2026  15:15

Užiju si, co on nemohl. Batum se rozloučil v den, kdy na palubovce zemřel jeho otec

Nicolas Batum v dresu Los Angeles Clippers.

Opakovaně zmínil, že nesmutní. Ba naopak, byl velice šťastný. Bohatou kariéru, během které strávil osmnáct sezon v NBA, s Francií posbíral dvě olympijská stříbra a vyhrál EuroBasket 2013, ukončil ve...

22. září 2026

BJK Cup ONLINE: Bouzková proti Britkám vydřela první bod, o druhý bojuje Nosková

Sledujeme online
Linda Nosková hraje bekhend ve čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii.

České tenistky ve čtvrtfinále Billie Jean King Cupu vedou nad Britkami 1:0, když Marie Bouzková na tvrdém povrchu v hale v Šen-čenu udolala Sonay Kartalovou 7:6, 4:6 a 6:4. Druhý postupový bod chce...

22. září 2026  14:38

Smlouva? Nevím, jak na tom jsem, přiznal Zacha. Boston zatím hledá vhodné řešení

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins v zápase s Buffalo Sabres

Nachází se rok před koncem smlouvy. Po nejvydařenější sezoně v NHL v dosavadní kariéře. S tradičním předstihem už se začíná řešit i jeho budoucnost, nový kontrakt však hokejista Pavel Zacha zatím...

22. září 2026  14:36

Světový pohár v běžeckém lyžování 2026/2027: Program, výsledky, Češi a kde sledovat

Kateřina Janatová (vpravo) bojuje ve čtvrtfinálovém sprintu na MS v klasickém...

Nová sezona Světového poháru v běžeckém lyžování začne na konci listopadu ve finské Ruce. Přinášíme kompletní program závodů a výsledky, informace o Tour de Ski a mistrovství světa ve Falunu, českých...

22. září 2026  14:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Česko vs. Velká Británie v BJK Cupu 2026 – program, výsledky

Linda Nosková slaví výhru v utkání BJK Cupu proti Švýcarsku.

České tenistky se ve čtvrtfinále letošního Billie Jean King Cupu utkají s Velkou Británií. Hraje se v úterý 22. září 2026 od 11:00, sledujte střetnutí v přímém přenosu.

22. září 2026  14:19

Atlético vrací úder. Na Mourinhovu kritiku rozhodčích poslalo ironickou odpověď

Trenér Realu Madrid José Mourinho během zápasu s Atlétikem.

Madridské derby závěrečným hvizdem neskončilo. Zatímco José Mourinho po porážce Realu Madrid 1:2 ukazoval novinářům vytištěné fotografie sporných zákroků, Atlético Madrid se rozhodlo odpovědět po...

22. září 2026  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde