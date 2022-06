České derby vyhrála díky skvělému finiši klisna Queen of Beaufay

Klisna narozená v Normandii se nenechala strhnout rychlým tempem vedoucích koní a zpočátku se pohybovala až na chvostu šestnáctičlenného startovního pole. Postupně zrychlovala a v posledních metrech se na vnějším okraji dráhy prosadila až k vítězství v druhém dostihu Klasické trojkoruny.

Žokej Foret si pochvaloval ideální průběh dostihu. „Klisna celou dobu relaxovala a čekali jsme, až se v rovince otevře prostor. Ten finiš byl neskutečný,“ uvedl pro Jockey Club ČR.

Ryzka Queen of Beaufay v květnu jednoznačně vyhrála v Mostě Jarní cenu klisen, ale s nejlepšími tříletými hřebci síly před derby nepoměřila. Neměla ani zkušenost se vzdáleností 2400 metrů, na kterou se České derby běhá. „Byli jsme pokorní, protože srovnání tady nebylo. Věřili jsme, že máme dneska nabito. Dneska nám hrálo všechno do karet,“ pochvaloval si Foret.

Pro dostihovou stáj Pegas to bylo první vítězství v Českém derby. „My se o to snažíme tak dlouho a nikdy nám to do dneška nevyšlo,“ řekl majitel vítězné klisny Jiří Trávníček České televizi. Jiná jeho klisna Orphee des Blins v letech 2012 až 2014 vyhrála třikrát za sebou Velkou pardubickou. „Derby je pro majitele dostihových koní mnohem výš. Rovina je výkonnostní zkouška koní, překážky jsou taková zábava,“ poznamenal Trávníček.

Queen of Beaufay navázala na úspěch Blessed Kiss, která byla v roce 2018 poslední vítěznou klisnou v Českém derby. Celkem v historii tohoto dostihu, která se začala psát v roce 1921, triumfovala jako patnáctá klisna a pátá od vzniku samostatné České republiky.

Favorizovaný Ariolo s trojnásobným vítězem derby Jiřím Palíkem obsadil sedmé místo. Jediný kůň z českého chovu Zamico, který vyhrál Velkou jarní cenu, doběhl čtrnáctý.