Hlavní závod se na rozdíl od Velké červnové ceny, jež je považována za hlavní zkoušku před derby, běžel ve vedru. Zatímco koncem května skončil Portal po průtrži mračen druhý za Rabbit Time Test, ve druhém závodu Klasické trojkoruny zvítězil jistě o čtyři délky.
Foret se v Českém derby radoval z triumfu podruhé. Před čtyřmi lety vyhrál s klisnou Queen of Beaufay.
Dostihový mítink v Praze
České derby, rovinový dostih (2400 m, tříletí hřebci a klisny, dotace 2 000 000 Kč): 1. Portal (ž. Foret, tr. Török, stáj DS Pegas), 2. Mia Sally, 3. Clairemon. Výrok: lehce 4 - 1 3/4 - kr. hlava. Čas: 2:32,83.
Zlatý pohár - Memoriál Filipa Minaříka (2400 m, čtyřletí a starší koně, dotace 300 000 Kč): 1. Jardin Michelet (ž. Janáček, tr. Záhorová, stáj Cardboard), 2. Jaafar, 3. Boulevard Blanqui. Výrok: tuhý boj krk - hlava - 1. Čas: 2:34,29.
Sprinterská cena (1200 m, tříletí a starší koně, dotace 300 000 Kč): 1. Cath Hoche, ž. Lukášek, tr. Janáčková Koplíková, stáj Statek Blata Český ráj), 2. Jir Sun, 3. Piemont. Výrok: jistě 1 1/4 - 1/2 - současně. Čas: 1:11,57.
Tattersalls Mile (1600 m, tříletí a starší koně, dotace 135 000 Kč): 1. Loch Pike (ž. Madihi, tr. Chodúr, stáj FeD), 2. Discovery Day, 3. Zaukhan. Výrok: boj 3/4 - 1/2 - 1 3/4.