Klisna Abha vyhrála po skvělém finiši České derby, nedařilo se favoritům

Dostihový mítink v Praze - Velké Chuchli: České derby, rovinový dostih (2400 m, tříletí hřebci a klisny, dotace 2,000.000 Kč) - druhý závod Klasické trojkoruny:

1. Abha (ž. Sousa, tr. Janáčková Koplíková, stáj Statek Blata Český ráj), 2. You Just Rock, 3. Ganibet. Čas: 2:31,84. Výrok: lehce 3 3/4 - 1 1/2 - 1/2. Zlatý pohár (2400 m, čtyřletí a starší koně, dotace 150.000 korun):

1. Rex of Thunder (ž. Demo, tr. Demo, stáj Stáj Březová), 2. Royal Right, 3. Totally Gold. Čas: 2:31,04. Výrok: boj 3/4 - 1 3/4 - 2 1/4. Sprinterská cena (1200 m, tříletí a starší koně, dotace 150.000 korun):

1. Gallanticus (ž. Liška, tr. Jelen, stáj Linova), 2. Worth Choice, 3. Hidden Colony. Čas: 1:11,33. Výrok: jistě 1 - 1- 3/4. Tattersalls Mile (1600 m, tříletí a starší koně, dotace 150.000):

1. Shahbandar (ž. Lukášek, tr. Janáčková Koplíková, stáj Statek Blata Český ráj), 2. Melandros, 3. Sagar. Čas: 1:38,03. Výrok: boj 1/2 - 1 1/2 - 1. Memoriál Tomáše Šatry (1800 m, tříletí a starší koně, dotace 90.000 korun):

1. Mes Ailes (ž. Korečková, tr. Nováková, stáj Vocetka Kamil), 2. Fascing Rock, 3. Yonella. Čas: 1:51,55. Výrok: jistě 2 - 2 1/4 - 3. Další dostihy:

I. Natymar (ž. Zatloukal) - Deschamps - Sonata Arctica

VII. Maccaia (ž. Janáček) - Josh - Talulu

VIII. Baby Summer (ž. Janáček) - Minea - Chaldero.