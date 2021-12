Futsalistům Českých Budějovic chybějí body, záchranu nevzdávají

Chmurné rozpoložení Jihočechů dokumentuje poslední utkání s Helasem Brno, kdy domácí v závěru ztratili nadějně rozehraný duel a jen remizovali 5:5. „Náš výkon byl dobrý, vedli jsme o poločase 2:0. Pak ale hosté vyrovnali díky přesné hře bez brankáře. Ještě jsme se vrátili do vedení dvě minuty před koncem, ale soupeř znovu zvládl vyrovnat. Bylo to zajímavé utkání, bod bereme, ale mohli jsme mít i víc,“ uvědomuje si lídr týmu Petr Benát.

Českobudějovičtí tím přerušili sérii deseti porážek v řadě. Ty poslední tři domácí však byly vždy o jediný gól, a tak černobílí mohli mít v tabulce víc než jen čtyři body. „Řekl bych, že hrajeme daleko lepší futsal než loni. Snažíme se stále vylepšovat taktiku. Ale za dva měsíce se nám téměř rozpadl kádr, když nemohli hrát Radim Pouzar, Jiří Hrbáč, Jakub Hric nebo David Radouch. Noví hráči zapadli do týmu dobře, ale musí také nabrat zkušenosti,“ zdůrazňuje Benát.

Mírně za polovinou soutěže tak před Dynamem stojí nelehký úkol. V tabulce je se čtyřmi body poslední, jedenácté Ústí nad Labem a desátá Česká Lípa mají bodů devět. Soutěž po základní části opustí dva nejhorší celky. „Prohráli jsme domácí zápasy s týmy, které jsou na naší úrovni. Proto jsme teď dole. Místo toho budeme muset získat body tam, kde jsme s tím ani nepočítali, hlavně na hřištích soupeřů,“ ví exligový fotbalista Benát.

Boj o záchranu v nejvyšší soutěži mužstvo nevzdává. „Chceme se udržet, to je jasné. Teď jsme sice jasný kandidát na sestup, ale nebereme to tak. Je příjemné, že i soupeři nás povzbuzují, ať to zachráníme, že by nás byla škoda. Šance pořád žije, takže o ni budeme bojovat,“ má jasno.

Důležité pro jediného jihočeského zástupce v extralize je, že se mu postupně vrací zranění hráči. Navíc již skončily fotbalové soutěže, kde většina z nich nastupuje. „Mohlo by to být naše období. Ale nikde není dané, že i v nejsilnější sestavě porazíme týmy okolo nás. Hodně záleží na aktuální formě a na tom, jak se zápas vyvine,“ tvrdí.

Dynamo hraje nejvyšší soutěž třetí rok po sobě. Nováčkovskou chuť po postupu hráči neztratili ani přes poslední nepříznivé výsledky. „Pořád nás to baví. Nechceme prohrávat, strašně nás to štve. Máme dobrou partu a rádi se scházíme. I když to kdekdo nerad slyší, tak pouze jednou týdně na zápas,“ říká.

Petr Benát v květnu oslavil 41. narozeniny, i tak dál tým táhne. S jedenácti góly je nejlepším střelcem budějovického celku. „Je to fajn, snažím se. Ale není to o jednotlivcích. Když jsem v posledním utkání nahrával v závěru Davidu Radouchovi na vedoucí gól, tak jsem měl větší radost než ze svých dvou vstřelených gólů v úvodu,“ tvrdí.