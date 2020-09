Obhájit loňské pozice, přejí si českobudějovičtí futsalisté

Loňský ročník je však nenávratně pryč a týmy stojí na prahu nové sezony se stejnou startovní pozicí. Teď už Dynamo nikdo nepodcení. „Bude to pro nás těžší. Navíc jsme všichni zase o rok starší. Ale po dlouhé pauze jsme hodně natěšení,“ hlásí Petr Benát, jedna z opor mužstva.

Obhájit loňské pozice, to je cíl jediného jihočeského účastníka v nejvyšší soutěži. „Bude hodně záležet na tom, jak se budeme scházet. Ale věřím, že můžeme navázat na loňské umístění,“ doplňuje Benát.

Tým složený zejména z úspěšných fotbalistů se nechce soustředit čistě jen na záchranu. „Všichni hrajeme ve volném čase pro radost a jsme natolik soutěživí, že nikdo z nás nemyslí jen na udržení. Každý kvalitní zápas nás posune a také utkání v play off nám můžou pomoct. Škoda, že jsme si ho loni nemohli zahrát,“ mrzí ho.

Extraligu po minulém ročníku opustily poslední dva celky – Vysoké Mýto a Hodonín. Jejich pozice zaujali nováčci Ústí nad Labem a Žabinští Vlci Brno. „Pět týmů je někde jinde zázemím, rozpočtem i hráčským kádrem. Zbytek je vyrovnaný a každý může porazit každého. Rozhodují pak zejména domácí zápasy,“ ví 40letý bývalý záložník.

Pěti odskočenými mužstvy Benát myslí pražské celky Spartu a Slavii, dále úřadujícího šampiona Chrudim a pak celky Plzně a Teplic. Za nimi skončilo s výrazným odstupem Helas Brno a před osmé Dynamo se loni o bod vmáčkl ještě sedmý Liberec.

Žádných zásadních změn českobudějovický tým během dlouhé letní pauzy nedoznal. „Ze Slovenska se vrátil a měl by být častěji k dispozici Jakub Hric. Připojil se k nám útočník Lomu Martin Slavík, který dlouhé roky hraje i futsal. Mrzí nás, že skončil Ondra Hačka, přestože svůj odchod dopředu plánoval. Otázkou je, jak to bude se zdravím Romana Lengyela,“ vypočítává.

Petr Benát byl loni se 14 zásahy druhým nejlepším střelcem týmu. O gól víc nastřílel David Radouch, jenž však odehrál pouze osm z dvaceti utkání.

Jihočeši oproti ostatním extraligovým celkům vynikali i tím, že nastupovali prakticky bez tréninku. Většina z hráčů totiž nadále působí ve fotbale a musí svůj futsalový koníček skloubit i se zaměstnáním.

V novém ročníku by Dynamo chtělo trénovat častěji. „Chceme se víc scházet. Někdy budeme trénovat sami, ale domlouváme se i s celkem budějovického Absolut teamu, který postoupil do druhé nejvyšší soutěže. S klukama se dlouho známe a možná je i hráčská výpomoc,“ navrhuje Benát.

Právě s momentálně druhým nejlepším jihočeským celkem se Dynamo utká ve finále krajského poháru. To zatím nemá pevný termín, sehrané by mělo být do 15. září.

Absolut team na cestě do finále vyřadil Panters Bechyně a Orange Sheep Písek. Dynamo přešlo přes dva písecké celky Svěžíci Žďár a Chelsea Fans. „V rámci tréninku poměříme síly a ten lepší získá pohár,“ má jasno Benát.

Českobudějovičtí vstupují do nového ročníku už v pátek, kdy od 20 hodin hrají v Chrudimi. Na úvod tak znovu potkají nejlepší celek z předchozí sezony. „Loni jsme jeli na Spartu a vůbec nevěděli, co čekat. Museli jsme se rychle přizpůsobit tempu hry. V Chrudimi jsme na jaře odehráli poslední zápas a výsledek i obraz hry byl jednoznačný (12:1, pozn. red.). Pokusíme se je tentokrát potrápit víc. Úvod máme těžký, ale chceme sbírat body,“ zdůrazňuje.



Hracím termínem zůstává pro Dynamo neděle večer. Poprvé se doma představí 13. září od 19 hodin proti Slavii. Pak pojede dvakrát ven do Mělníka a do Liberce.