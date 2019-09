Budějovický futsalista Radouch: Hodonín byl hratelný, náš cíl je play off

Hodonín byl soupeř, na kterého jste si věřili?

Jo, jo. Věděli jsme, že pokud chceme v nejvyšší soutěži soupeřům konkurovat, tak přesně tyhle zápasy musíme zvládat. Máme cíl play off, a pokud bychom ztráceli body i s těmito týmy, do nejvyšší soutěže nepatříme. Hodonín byl první hratelný tým a jsme rádi, že jsme to zvládli.

Před týdnem jste dostali příděl naopak vy. Bylo to ale od mistrovské Sparty a těžko oba soupeře srovnávat, že?

To je úplně něco jiného. Byla to pro nás jiná liga. Když to trochu přeženu, tak to vypadalo, jako kdyby nad první ligou byla ještě jedna soutěž, kterou hraje právě Sparta.

Kde byly největší rozdíly?

V rotaci a individuální technice. Nemáme špatný tým, ale dynamika a rychlost Sparty byly někde jinde. Upřímně si musíme přiznat, že i po té technické stránce jsme na ně nestačili.

Okem diváka to vypadalo, že Hodonín byl soupeř spíš z druhé ligy.

Možná ano. Když si vzpomenu na loňské zápasy s Kladnem, Jabloncem nebo Ústím nad Labem, tak to bylo hodně podobné. Taky nás dokázal zatlačit, ale zápas jsme měli více pod kontrolou my. Šli jsme do utkání s tím, že individuální kvalita by měla být na naší straně, a pokud dokážeme gólově odskočit, vítězství si uhrajeme.

Před sezonou jste avizovali, že je potřeba zlepšit standardní situace. Povedlo se to?

Zaměřili jsme se na obrannou část, protože jsme dostávali dost gólů z rohů. Na tom jsme pracovali a myslím, že se nám povedlo tohle zlepšit. I ve druhé lize jsme na signály soupeřů několikrát nedokázali reagovat. Zlepšili jsme hlavně postavení při bránění. Ani proti Spartě jsme nedostali z rohu gól, takže v tom vidím velký posun.

A co útočné standardní situace?

Tam ještě máme rezervy. V létě jsme trénovali více obranu a tohle nás ještě čeká.

Dal jste tři góly a hlavně důležitou trefu na 3:2. Osobně musíte být spokojený.

Zápas se mi povedl, hrálo se mi dobře. Důležité jsou ale body. Góly se ode mě čekají, takže to jsem snad splnil. Nejvíce jsem ale rád za ten třetí gól, který nám hodně pomohl.

Které situace vám jako ofenzivnímu hráči ve futsale vyhovují?

Mám rád souboje jeden na jednoho. Když mě soupeř zdvojí, je pak náročnější se dostat ke střele. Vidět to bylo právě v utkání se Spartou, kde mě domácí dokázali rychle zdvojovat a bylo pak proti nim strašně těžké jít do kličky a střílet. Hodonín bránil jinak. Prostoru bylo víc.

V Rakousku hrajete už nějaký rok i velký fotbal. Jak se vám daří v Bad Leonfeldenu?

Velký fotbal je pořád priorita. Baví mě to tam a určitě tam chci zůstat. Máme dobrý tým a hrajeme o horní část tabulky.

A co kdyby byl střet zápasů?

Bohužel se mi to stane hned další utkání, takže na Slavii budu chybět.

Ve futsale jste hračička s míčem. Máte to tak i ve velkém fotbale?

Mám to taky tak, ale moc rádi to v Rakousku nemají. Už jsem se párkrát zbytečně zranil, takže tam mám trochu jiné pokyny. Když to jde, tak si s míčem pohraji, ale trenéři to moc rádi nevidí.