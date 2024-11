Jansta kritizuje výši státní podpory pro sport. Na rozvoj nestačí, uvedl

Návrh státního rozpočtu schválila vláda a prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Nesmějí se tak měnit jeho základní parametry, tedy celkové příjmy a výdaje. Poslanci mohou ještě výsledný rozpočet upravit přesunem peněz mezi jednotlivými kapitolami.

Pro Národní sportovní agenturu (NSA), která rozděluje státní dotace na sport, se počítá s bezmála osmi miliardami korun. To sice znamená meziroční zvýšení o miliardu korun, ale předseda ČUS spokojený není. „I tato částka je pro sportovní prostředí naprosto nedostatečná. Sport v České republice je dlouhodobě podfinancovaný, sportoviště stárnou, což v souvislosti s tím, jak neustále narůstají náklady v investiční i neinvestiční oblasti, nepovede ke zlepšení jeho podmínek a dalšímu rozvoji,“ uvedl Jansta.

NSA už vypsala některé dotační výzvy na příští rok včetně investičních programů pro projekty místního významu do deseti i nad deset milionů korun. S výzvami seznámil členy výkonného výboru místopředseda ČUS Marek Pakosta. „Možnosti Národní sportovní agentury alokovat do těchto výzev prostředky, které by byly potřebné pro sportovní prostřední k obnově infrastruktury, jsou, bohužel, velmi limitované výší státního rozpočtu pro sport,“ poznamenal.

Samotná Česká unie sportu letos zatím hospodaří lépe, než předpokládala. Po třech čtvrtletích je v zisku 12,773 milionu korun, což je o deset milionů více než předpokládaný plán.

ČUS se rovněž připravuje na rekonstrukci Národního sportovního centra Nymburk, s jejíž podporou vláda do budoucna počítá. V době, kdy bude možné na tento účel žádat o případnou státní dotaci, musí mít ČUS platné územní rozhodnutí a stavební povolení. Proto už nyní připravila strategii. „Materiál detailně popisuje jednotlivé připravené varianty obnovy střediska podle výše prostředků, které budou z NSA k dispozici, specifikuje výši finanční spoluúčasti ČUS nebo postup při výběrových řízeních a stavebních činnostech,“ uvedla unie.