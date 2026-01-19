Nejprve krátké ohlédnutí za aktuálním olympijským cyklem, jak se jevil před sheffieldským mistrovstvím Evropy.
V kategorii žen Češky těžce zaostávaly i na evropském fóru.
Mezi muži byly výsledky podobně šedivé, s výjimkou Reshtenkova nečekaného vzepětí na evropském mistrovství 2024 v Kaunasu, kde skončil devátý.
V kategorii sportovních dvojic střídal Martin Bidař po rozchodu s Annou Duškovou jednu partnerku za druhou a stále nenacházel tu pravou.
Radost tudíž způsobovali především tanečníci, ať už sourozenci Kateřina a Daniel Mrázkovi titulem juniorských mistrů světa a následným průnikem k hranici evropské top 10, nebo Natálie a Filip Taschlerovi, kteří se v roce 2023 propracovali v Evropě dokonce až na šestou příčku a ve světě na osmou.
Právě taneční páry po letech zjevného vzestupu vzhůru světovým žebříčkem nyní bojují s určitou výsledkovou stagnací, v nabité konkurenci se však stále drží na velmi vysoké úrovni, o čemž svědčí i dvojnásobná kvalifikace na milánskou olympiádu.
Evropský šampionát v Sheffieldu nicméně dodal naději, že české úspěchy už v nejbližších letech nemusejí záviset jen na nich.
Poprvé od mistrovství v Bernu 2011 dosáhla výprava na zastoupení v top 10 ve třech různých kategoriích. Desátí skončili Taschlerovi, devátý Martin Bidař s novou italskou partnerkou Annou Valesiovou ve sportovních dvojicích a senzační bronz vybojoval mezi muži Georgii Reshtenko. A to ještě kvůli nemoci chyběli na ledu ambiciózní Mrázkovi.
Jen mezi ženami zůstává Česko nadále v hlubokém útlumu, o čemž svědčí vyřazení Barbory Vránkové v krátkém programu. Pro světový šampionát v Praze nemá splněný ani bodový kvalifikační limit, na ten dosáhla během sezony jen 30letá bývalá olympionička Eliška Březinová.
I tak ale můžeme Sheffield 2025 jednoznačně označit za mistrovství ve znamení českého krasobruslařského nadechování. Za příslib. Přesto, že dospělá závodnická komunita tohoto televizně celosvětově ostře sledovaného sportu je u nás skromná. Například ve sportovních dvojicích nyní vyjeli Bidař s Valesiovou kvótu pro druhý český pár pro evropské mistrovství 2027, jenže dvojicí, která by dosáhla na povinné kvalifikační body zatím nedisponujeme.
Krasobruslení je v českých poměrech sportem finančně i časově náročným (a navíc v některých halách rovněž docela zmrzlým). I proto je obvyklý velký odpad z početné mládežnické základny v období, kdy závodníci přecházejí do juniorského a dospělého věku.
Sheffield nicméně ukázal ještě cosi, co je před pražským světovým dostaveníčkem také dobrou zprávou, a to obrovskou soudržnost reprezentantů, kteří se na ledu i v hledišti podporovali, seč mohli.
„Tak já jsem tady a jdu fandit mému českému týmu,“ hlásila před rytmickými tanci se svojí obvyklou spontánností a s nadšením Anna Valesiová, která sice prozatím umí česky jen pár slov, ale vedle Martina Bidaře se rychle stala nedílnou součástí téhle party.
|
Od Anny k Anně. Bidař, jeho pět žen, temperamentní Italka a nová výzva
Nebo druhý příklad. Georgii „Žori“ Reshtenko konečně dokončil v sobotním večeru velmi dlouhé a místy úmorné kolečko ceremoniálů, rozhovorů, streamů a dalších povinností, načež mu PR pracovnice svazu Iveta Benáková sdělila: „A teď se můžeš jít konečně najíst.“
Bronzový medailista však namítal: „Ne ne, teď přece musím jít fandit Natce s Filipem.“
Právě sourozenci Taschlerovi, o nichž hovořil, se po svém volném tanci o vynikající atmosféře v českém týmu rozhovořili.
„Hodně při sobě držíme,“ říkal Filip Taschler. „Pomáhá i nápad svazu, který pro nás každoročně organizuje vždy po sezoně v Krkonoších kemp v horách, kde se vytváří náš týmový duch. Ten se potom přenáší také do závodů. Máme i vlastní whatsappovou skupinu, píšeme si, podporujeme se během sezony na dálku. A tady jsme si všichni říkali, jak jsme dojatí kvůli Žorimu.“
V psychicky vypjaté atmosféře domácího pražského mistrovství by jim právě i taková týmová pospolitost měla pomoci.