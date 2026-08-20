Poslední škrty. O evropský šampionát volejbalistek přijdou Grabovská a Pavlová

O šampionát před domácím publikem, kde Češky odehrají základní skupinu a případné osmifinále a čtvrtfinále, nepřišla Kateřina Valková, která si v květnu poranila koleno a musela na operaci.
Nahrávačskou dvojici s ní vytvoří Pavla Šmídová, jež se do národního týmu po letech vrátila před letošní Ligou národů právě jako náhrada za zraněnou Valkovou.
Na smečařském postu trenér Athanasopulos spoléhá především na kapitánku Michaelu Mlejnkovou a Helenu Grozer, která je v 38 letech nejzkušenější hráčkou týmu.
Na šampionátu nebudou chybět blokařské opory Ela Koulisani a Magdaléna Jehlářová, univerzálky Monika Brancuská s Gabrielou Orvošovou ani první libero Daniela Jansová, které bude krýt záda Veronika Dostálová.
ME pro české volejbalistky začne v pátek ve 20:00 zápasem s Řeckem, rodnou zemí trenéra Athanasopulose.
Česká nominace na ME volejbalistek 2026
Nahrávačky: Kateřina Valková, Pavla Šmídová.
Smečařky: Michaela Mlejnková, Helena Grozer, Magdalena Bukovská, Eva Svobodová, Bára Rejmanová.
Blokařky: Ela Koulisiani, Magdaléna Jehlářová, Ema Kneiflová.
Univerzálky: Monika Brancuská, Gabriela Orvošová.
Libera: Daniela Jansová, Veronika Dostálová.