V Havlíčkově Brodě trenéři určí kádr pro softbalové mistrovství Evropy

„Areál je super, vyhovuje i reprezentačním potřebám. Nejen nám z Brodu, ale i ostatním klukům se v něm líbí. Na trénink je ideální,“ říká nadhazovač místních extraligových Hrochů Michal Holobrádek.

Právě on - společně se svými spoluhráči z týmu úřadujícího českého mistra Janem Hospodkou a Petrem Kruntorádem mladším - je v aktuálním 23členném reprezentačním kádru, ze kterého trenéři vyberou 17 jmen pro finální soupisku.

„Michal Holobrádek, bez ohledu na to, co se o víkendu uděje, bude stoprocentně mezi nominovanými. Troufnu si říct, že to bude naše jednička pro mistrovství Evropy,“ prozrazuje Šnelly. „A velkou šanci má i Petr Kruntorád na pozici catchera,“ pokračuje asistent trenéra národního mužstva, který je zároveň šéftrenérem Havlíčkova Brodu.

Během dvoudenního soustředění čekají české softbalisty nejen tréninkové dávky, ale také každý den jedno vzájemné modelové utkání. Zítra pak trenéři nominaci uzavřou.

Covid změnil systém

Samotný evropský šampionát se v Ledenicích a Sezimově Ústí bude hrát od 21. do 26. června. Kvůli odřeknutí účasti tří týmů se změnil herní systém turnaje.

„Nepřijedou Velká Británie, Německo a Belgie. Vše souvisí s covidem,“ vysvětluje Šnelly. „Systém se proto změnil ze dvou šestičlenných skupin na jednu devítičlennou, kde hraje každý s každým.“

A ve hře bude nejen evropský titul. „Dva týmy postupují na mistrovství světa, které bude příští rok hostit Nový Zéland. A mezi nimi chceme být,“ určil jasný cíl národního týmu Šnelly.