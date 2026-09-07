Češka mezi juniorskou elitou. Golfistka Ludvová si zahraje slavný Solheim Cup

Tradiční utkání výběrů Evropy a Spojených států v kategorii dívek do 18 let v jamkové hře je jakousi předehrou velkého Solheim Cupu. Podle jeho vzoru se utká 12 nejlepších evropských juniorek proti svým americkým soupeřkám.
Soutěž dodává juniorským hráčkám mezinárodní zkušenosti a příležitost načerpat inspiraci od profesionálních golfistek v Solheim Cupu. Mnohé z dnešních špičkových profesionálek nastartovaly svou dráhu mimo jiné právě v PING Junior Solheim Cupu – včetně Nelly Kordové, Charley Hullové, Carloty Cigandyové či Lexi Thompsonové.
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Jednou z letošních opor týmu Evropy by měla být právě i Češka Ludvová, která zažívá raketový vzestup mezi juniorskou elitu. Do evropského výběru postoupila osmnáctiletá hráčka Golf Clubu Třinec přímo z prvního místa kvalifikačního žebříčku.
Ludvová na sebe výrazně upozornila už triumfem na 84. German International Women’s Amateur Championship, kde si senzačním vítězstvím zajistila kartu na turnaj Ladies European Tour. Svůj mezinárodní potenciál následně potvrdila stabilními výsledky v celé kvalifikační sérii pro juniorskou verzi slavného Solheim Cupu.
„Je to směs obrovského respektu, nadšení a především hrdosti, že můžeme oblékat evropské barvy,“ popsala své první dojmy z turnaje. „Už se nemůžu dočkat, až budeme hrát. Dáme do toho úplně všechno.“
Na prestižní juniorský turnaj, který se koná od roku 2002, se Ludvová dostala teprve jako třetí Češka v historii, před ní evropský tým reprezentovaly Klára Spilková (2009) a Denisa Vodičková (2021, 2023).
„Už od prvního momentu bylo znát, že se tu sešla skvělá parta,“ pochvalovala si Ludvová. „První den nás čekalo rozbalování oficiálního týmového oblečení v evropských barvách a večer jsme zakončily společnou večeří ve skvělé atmosféře.“
Líbí se jí také zázemí, které v Nizozemsku mají.
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„Z první návštěvy hřiště mám pořád husí kůži. Poprvé projít tunelem na první odpaliště, které je obklopené obrovskou tribunou, je neuvěřitelný pocit. Celý areál je naprosto úchvatný, obrovský a dotažený do posledního detailu.“
Svůj turnaj odehrají juniorky v pondělí a úterý, poté v Nizozemsku zůstanou, aby sledovaly Solheim Cup, který začíná v pátek 11. září. Zažijí tak na vlastní kůži atmosféru vrcholného světového podniku a poměří síly v identických podmínkách jako jejich dospělé profesionální vzory.