Jaro s americkým fotbalem. Česká liga nově vítá i slovenské týmy

Stejně jako u všech ostatních sportů, tak i do průběhu ligy amerického fotbalu v posledních dvou letech výrazně zasáhl koronavirus. V roce 2020 byla sezona nejprve odložena na podzimní část. Následně byla před semifinálovými zápasy zrušena a poprvé od roku 1994 nebyl vyhlášen mistr.

Také loňský ročník proběhl v nezvyklých podmínkách. Soutěž se z jara odložila na léto a v červenci se k cestě za Czech Bowlem postavilo pouze pět týmů místo tradičních osmi. Na rozdíl od roku 2020 se loňská sezona podařila dohrát a hráči Vysočina Gladiators na svém stadionu FC Vysočina slavili první titul v historii klubu. V Czech Bowlu porazili Prague Lions 23:0.

Devět týmů

Liga amerického fotbalu se vrací k předcovidovému harmonogramu. Start nejvyšší ligy je naplánován na začátek dubna a finálový Czech Bowl se odehraje v polovině července. Počet účastníků se podařilo dokonce navýšit nad stav před covidem a do nejvyšší ligy se zapojí hned devět týmů.

Kromě tradičních českých účastníků se do ligy zapojí také Bratislava Monarchs a Nitra Knights. Oba týmy mají s účastí v českých ligách zkušenosti. Monarchs naposledy hráli v nejvyšší lize v roce 2011 a v roce 2006 se dostali až do Czech Bowlu, ve kterém prohráli s Prague Lions. Knights v Česku působili naposledy v roce 2020, kdy měli nakročeno k postupu do finále druhé ligy. Šanci na úspěch překazil koronavirus, který předčasně ukončil sezonu.

Loňští finalisté opět favority

Vysočina Gladiators a Prague Lions jsou před startem nového ročníku opět papírovými favority. Gladiators dokázali v posledních dvou letech využít časového posunu sezony a do svých řad zlákali posily z Prague Black Panthers. Pražský tým hraje v rakouské lize, která ale v posledních dvou sezonách výjimečně nekolidovala s českou ligou.

Gladiators tak ve svých řadách měli například zkušeného obránce Karla Augustu, který si za své výkony vysloužil trofej pro Hráče roku 2021 a Nejužitečnějšího hráče obrany ligy.

V letošním ročníku se rakouská a česká liga hrají opět souběžně a Gladiators se tak nebudou moct opřít o pražské posily. „Těším se, že budeme hrát pod tlakem obhájců titulu, na kterých se budou všichni chtít vytáhnout. Je to pro nás nová zkušenost a výzva,“ okomentoval hrající manažer týmu Martin Kulha.

Naopak Prague Lions budou i v letošní sezoně sázet na výkony quarterbacka Shazzona Mumphreyho, který loni ovládl všechny statistiky v lize pro quarterbacky a získal cenu pro Nejužitečnějšího hráče útoku ligy.

Loňští finalisté to ale v cestě za návratem do Czech Bowlu nebudou mít jednoduché. Ostrava Steelers před startem ligy vyhlásila jasný cíl. „Do Czech Bowlu patříme a letos se tam určitě podíváme,“ nechal se slyšet manažer týmu Michal Trajkov. Steelers se do Czech Bowlu dostali třikrát v řadě v sezonách 2017 až 2019, ale ve všech případech finále prohráli.

Obráncům soupeře dělá Jan Dunovský v Kittfort lize pravidelně pořádné problémy. Své o tom vědí například i ostravští Steelers, kterým hváč Vysočiny nadělil hned čtyři touchdowny.

Výrazně promluvit do průběhu sezony budou chtít také Brno Sígrs a Ústí nad Labem Blades. Oba týmy se v roce 2020 dostali až do semifinále a do loňské sezony nezasáhly. Výkonnostní posun vyhlíží také Brno Alligators a Přerov Mammoths, kteří v loňské sezoně uzavírali tabulku nejvyšší ligy.

Nejvyšší liga amerického fotbalu odstartuje 9. dubna a nejlepší čtveřice týmů po základní části postoupí do semifinále. Přesný termín a místo Czech Bowlu ještě zveřejněny nebyly. Kromě nejvyšší ligy v dubnu odstartuje také druhá a třetí liga.