Boj o trůn začíná. Domácí liga amerického fotbalu vyvrcholí znovu v Nitře

Herní model zůstává stejný, ale řada změn otřásla nejvyšší soutěží. Sedm týmů čeká deset zápasů základní části, po nichž se nejlepší čtveřice utká o finále během prvního červencového víkendu. Také soupisky i klíčové posty napříč ligou prošly výraznými otřesy.
Obhájce titulu Vysočina Gladiators vstupuje do sezony s novou tváří na lavičce i na nejdůležitějším postu na hřišti. Hlavním trenérem se místo Matěje Večese stal Roman Fiala a útok nově povede Vít Bezecný, který navazuje na éru legendárního Jana Dundáčka. Právě Dundáček se loni musel nečekaně vrátit ze sportovního důchodu, když se Bezecný zranil hned v úvodním zápase na půdě Nitry – a dovedl tým až k mistrovskému titulu.
„Zranil jsem se v prvním zápase, takže ani v loňské sezoně jsem to naplno po Honzovi přebrat nemohl. Živím se jako fyzioterapeut, tudíž jsem začal s rehabilitací hned další den. V tomhle ohledu jsem si trochu sám sobě mohl dokázat, jestli svoji práci dělám správně. Jsem spokojen, stoprocentně připraven na začátek sezony. Teď to už jen potvrdit na hřišti,“ popisuje staronový lídr Vysočiny.
Zásadní proměnou prošli i Nitra Knights. Kariéru musela ze zdravotních důvodů ukončit klubová ikona a rekordman soutěže Boris Bútora. Novým quarterbackem se stává Desmond Prusia, známý z působení v Bratislavě, který má za úkol udržet Nitru mezi elitou.
Klid nepanoval ani u loňského finalisty. Reprezentační quarterback Amos Feranec zamířil do Prague Black Panthers, zatímco jeho roli převezme zkušený Američan Dexter Russell Jr.
Největší stabilitu naopak drží Znojmo Knights. Tým kolem hlavního trenéra Martina Kociána, který nově vede i českou reprezentaci, sází na kontinuitu – a právě ta z něj může udělat jednoho z nejnebezpečnějších soupeřů sezony.
Brněnští Sígrs jsou zpět mezi elitou. Tým, který naposledy působil v nejvyšší soutěži v roce 2022, si návrat vybojoval naprosto suverénně, když ovládl loňské finále 2. ligy. Teď ho čeká nová výzva – obstát mezi nejlepšími a ukázat, že do Snapbacks ligy právem patří.
„Moc se na ně těšíme. Léta patřili do první ligy. Mrzí nás jen konec Monarchs z Bratislavy, protože jsme doufali, že bude mít nejvyšší soutěž znovu osm týmů,“ uvedl na tiskové konferenci předseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.
Finále v Nitře, důraz na flag fotbal
Finálový Tipsport Czech Bowl XXXIII se stejně jako v roce 2024 uskuteční v Nitře. „Nitra v roce 2024 předvedla, že umí zorganizovat finálový zápas na velmi vysoké úrovni se skvělou atmosférou. Štadión Pod Zoborom je nyní suverénně nejkvalitnější místo, kde se Snapbacks liga hraje, a je tak více než důstojným místem pro fotbalový svátek roku,“ uzavírá Kroulík.
Americký fotbal v tuzemsku se prosazuje i na mezinárodní scéně. Tým mužů se na mistrovství Evropy umístil na historickém pátém místě a s novým koučem Kociánem si věří ještě na vyšší příčky. Buduje se dál povědomí o flag fotbalu. Dřív sport hlavně pro děti bude mít své zastoupení na hrách v Los Angeles za dva roky. Češi by u toho nechtěli chybět.
„Z finálového flag turnaje žen jsme měli přímý přenos. Pořád se snažíme budovat povědomí o flag fotbalu. Případná olympijská účast je obrovskou motivací. Dnes už to lidé neberou pouze jako sport pro děti, ale i v dospělé kategorii to má velmi vysokou úroveň. Věříme, že i po olympiádě se to zvedne,“ doplňuje.